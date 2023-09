Klaassen all’Inter, le cifre del nuovo contratto

Il centrocampista olandese approda all’Inter a parametro zero, ecco i dettagli del nuovo contratto che lo legherà ai colori nerazzurri per la prossima stagione

Un’operazione bruciante, capace di sfidare le leggi della fisica. Come non si vedeva da tempo. Davy Klaassen è un nuovo giocatore dell’Inter certamente per meriti suoi e della sua entourage nel voler ascoltare la proposta di un club ambizioso, ma dall’altra parte hanno trovato una dirigenza estremamente pronta a concretizzare il trasferimento senza ulteriori indugi.

Il centrocampista olandese, protagonista della storia dell’Ajax degli ultimi anni, ha raggiunto Milano questa mattina per sottoporsi immediatamente alle visite mediche ed ottenere l’idoneità sportiva del CONI. Quindi la firma del contratto non si è fatta attendere oltre, perfettamente in linea coi tempi della chiusura del mercato che non avrebbero comunque intaccato gli affari tra un giocatore svincolato ed un club potenzialmente a lui interessato.

Klaassen all’Inter per una stagione, più eventuale prolungamento

Klaassen ha di fatto raggiunto l’accordo per un anno con opzione di prolungamento di un’ulteriore stagione sportiva al determinarsi di alcuni requisiti, il tutto sulla base di un ingaggio da 1,5 milioni di euro.

Cifre dunque molto contenute per un’operazione che accresce il livello qualitativo del centrocampo di Simone Inzaghi, soprattutto con l’esperienza di chi ha calcato per tanti anni campi importanti. Anche nelle coppe europee.