Affare chiuso e ufficiale: 16 milioni per il georgiano

By

Anche lui, così come Kvaratskhelia, si candida a prendersi la scena in Europa. Operazione conclusa. Tutti i dettagli

Il mercato estivo è, oramai, volto al termine. Innumerevoli affari sono, però, stati conclusi nel corso di questa finestra di calciomercato.

Tra le tante società resesi protagoniste in questa campagna acquisti figura, sicuramente, anche l’Inter: club che ha apportato innumerevoli ed importanti cambiamenti alla propria rosa, soprattutto là davanti dove si son fatti registrare gli arrivi di Marko Arnautovic, Marcus Thuram e Alexis Sanchez (questi ultimi due a parametro zero).

Ancor prima che un qualcuno di loro approdasse a Milano, però, determinati profili offensivi potrebbero anche essere stati proposti, in qualche modo, alla ‘Beneamata’: incluso, magari, lui. Georges Mikautadze, passato ora all’Ajax.

Mikautadze è ufficialmente dell’Ajax: potrebbe essere stato offerto all’Inter

Georges Mikautadze è, a tutti gli effetti, un nuovo calciatore dell’Ajax. Ad annunciarlo è stato direttamente il club olandese.

I ‘lancieri’ hanno, infatti, raggiunto negli scorsi giorni un accordo con il Metz per il trasferimento a titolo definitivo della prima punta classe ’00 per 16 milioni di euro: cifra che potrebbe anche finire per salire sino ai 19 milioni contando i bonus.

A parlare sono proprio i suoi numeri. Mikautadze ha messo a referto nella passata annata di Ligue 2 la bellezza di 23 reti e 8 assist. Anche in quest’inizio di stagione, ancor prima di passare all’Ajax precisamente, il forte talento georgiano – che, ribadiamo, potrebbe anche essere stato proposto all’Inter nel recente passato – aveva già messo in chiaro le cose siglando 2 reti e 1 assist in sole 3 presenze coi francesi.

Tutto fatto, però, con gli olandesi. Sarà lui, di fatto, l’erede di Kudus: passato a sua volta al West Ham nella scorsa settimana. Accordo, già siglato, fino a giugno 2028 per Mikautadze con l’Ajax.