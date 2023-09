Dall’Inter alla Turchia: affare chiuso e ufficiale

Il centrocampista accostato anche all’Inter firma il nuovo contratto con il Galatasaray, scatenato sul mercato in vista degli impegni di Champions

Con la chiusura dei giochi estivi di mercato, l’Inter è ormai al completo. Merito dell’ottimo lavoro svolto dalla dirigenza nerazzurra ed il resto dello staff a disposizione di Simone Inzaghi, specie ai vertici nelle persone di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Oltre ai volti già noti e qualche nuova presenza in organico, il gruppo nerazzurro avrebbe potuto assaporare le prestazioni di tanti altri importanti calciatori di livello internazionale. Partendo da Romelu Lukaku, non riconfermato al Chelsea e trasferitosi alla Roma dopo una lunga telenovela comprendente anche la Juventus; passando poi per il giovane centravanti dell’Arsenal, Folarin Balogun; per finire a Lazar Samardzic dell’Udinese.

Tra gli altri, era trapelato anche il profilo di Tanguy Ndombele, centrocampista in forze al Napoli nell’ultima stagione dello Scudetto in Serie A, girato in prestito dal Tottenham. Il calciatore non è infatti stato trattenuto dalla formazione partenopea e neppure il club inglese, desideroso di cederlo, gli ha impedito di cercare squadra altrove.

Ndombele al Galatasaray, per l’Inter nessun vivo interesse

Per i nerazzurri si sarebbe trattato di un’operazione di valore ma contrastante coi principi di mercato attuati a livello societario, oltre che potenzialmente minatoria per le casse societarie.

Motivo per cui, con acutezza di giudizio, le scelte dell’Inter sono state ben altre in quel reparto. Ndombele ha dunque scelto la strada più facile. Quella della firma con il Galatasaray, lo stesso club turco che aveva preso in cura l’esodato Zaniolo prima della sua dipartita verso l’Aston Villa. Il centrocampista del Tottenham ha dunque raggiunto la SuperLig a mezzo di un prestito con eventuale opzione di riscatto fissata intorno ai 15 milioni di euro, da corrispondere entro cinque stagioni a mezzo di altrettante rate. Ndombele percepirà inoltre un ingaggio da circa 3,1 milioni di euro nell’arco della stagione.