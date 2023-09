L’Inter ha già battuto il Milan: 30 milioni e ‘beffa’ ai cugini

Sì, l’Inter ha già battuto il Milan: sul mercato, grazie a un acquisto importantissimo, su cui la dirigenza ha puntato 30 milioni

L’estate 2023 è stata parecchio convulsa per il mondo nerazzurro, soprattutto per quanto concerne il mercato. I tifosi interisti hanno vissuto parecchie delusioni, dovendo assistere a tradimenti inaspettati, lunghe trattative sfociate nel nulla, ripensamenti e interminabili attese. Tutto però sembrava cominciato nel migliore dei modi con l’acquisto a zero di Marcus Thuram.

Il francese, che l’Inter seguiva ormai da anni, sembrava a un passo dal Milan; ciononostante, in poche ore, l’Inter ha battuto la concorrenza buttando sul banco 30 milioni: un contratto quinquennale da 6 milioni a stagione hanno fatto capire ai Thurma (padre e figlio) che i nerazzurri credevano davvero nell’affare.

La scommessa, per ora, può dirsi vinta. Thuram ha già dimostrato di essere un giocatore dalle potenzialità soprendenti. Gli sono voluti pochi giorni per adattarsi alla nuova squadra e inserirsi nello schema di Inzaghi. E già questo è indice di talento e di grande intelligenza tattica.

Ecco perché, alla vigilia del derby di campionato, è possibile dire che l’Inter ha già battuto il Milan: l’investimento da 30 milioni ha portato in nerazzurro un potenziale campione. Tikus era sul serio a un passo dalla firma con i rossoneri quest’estate. Il blitz dell’Inter ha però cambiato se sorti del mercato. E, chissà, forse anche della stagione. Il Milan già lo rimpiange. Ed è sempre una soffisfazione. Marginale, ma comunque reale.

30 milioni e Milan battuto: Thurma soddisfazione per l’Inter

Dobbiamo tornare al 23 giugno, quando l’Inter sembrava ormai tagliata fuori dalla corsa all’attaccante seguito e coccolato per anni: il parametro zero più corteggiato dell’estate. I giornali scrivevano che Thuram, a quel punto, era lì lì per firmare per il Milan. Qualcuno invece ipotizzava un ingaggio a sopresa da parte del PSG o del Lipsia.

I giornali titolavano: “Pioli ha convinto Thuram con una telefonata“. E probabilmente, quella telefonata, l’allenatore del Milan l’ha fatta davvero. Peccato che poco dopo l’abbia fatta anche Ausilio, per confermare al francese che l’Inter c’era ancora, come c’era stata un anno prima, e anche due anni prima.

Il ragazzo ha già mostrato a tutti di saperci fare con il pallone. Può essere pericoloso con il gioco in profondità e ha fatto capire a tutti di poter essere utile anche nella gestione della palla. In questo senso assomiglia più a Dzeko che a Lukaku. Fisicamente è molto forte ed è anche tatticamente prezioso. Si sacrifica per la squadra, gioca con altruismo, cerca continuamente Lautaro e si propone con coraggio in avanti.

Un partner perfetto per Lautaro?

Inoltre si capisce che vuole migliorarsi e che è affamato di vittorie. L’Inter gli ha offerto un ingaggio importante, ma lo ha fatto peché crede nelle sue potenzialità. E intanto il ragazzo si è preso anche la scena contro la Fiorentina, con il suo primo goal in nerazzurro. Il francesse l’ha messa dentro con un colpo di testa perfetto sul cross di Dimarco per il momentaneo 1-0 ed è andato più volte vicino al raddoppio.

Non solo: suo anche l’assist per Lautaro e il rigore procurato poi trasformato da Calhanoglu. Ma può fare ancora meglio. Nonostante un pre-campionato dove ha un po’ faticato a mettersi in luce, Thuram ha subito conquistato Simone Inzaghi, che infatti non ha mai pensato di panchinaro.

in questo video si vede perfettamente Lautaro che fa segno di ‘no’ a Thuram quando fa l’esultanza con il fucile STO ANNASPANDO pic.twitter.com/RuHsxVshCy — siɱσ (@sgirlxinter) September 3, 2023

Thuram sarà una perfetta spalla perfetta per Lautaro. Sa interpretare il ruoli assegnatogli, sembra già evidente. E di certo fornirà parecchi assist all’argentino. Niente più Lu-La. La musica è già cambiata. Il capitan Lautaro lo ha detto chiaramente. Si parte con una storia nuova. Magari più bella.