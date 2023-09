Lo ha detto veramente: “Volevo uccidere Lautaro”

Battuta di spirito per il centravanti della Fiorentina, connazionale di Lautaro Martinez, dopo la partita disputata contro l’Inter a San Siro lo scorso weekend

Sempre e solo Lautaro Martinez . Prestazioni d’alto profilo per il centravanti argentino dell’Inter valgono di diritto l’appellativo di mattatore di questa fase iniziale del campionato di Serie A. Partito fortissimo e con una grandissima voglia di fare gol, il capitano nerazzurro è infatti inarrestabile.

Fino a questo momento, in appena tre partite giocate, ha messo a segno cinque reti dall’enorme peso specifico. Due di queste soltanto nell’ultima partita giocata fra le mura amiche dello Stadio San Siro contro la temibile Fiorentina, in una sfida che ha comunque fatto trasparire la grande forza dell’attacco nerazzurro contro una formazione da non sottovalutare.

Ad esser tornato duro sulla sconfitta rimediata è stato l’altro centravanti Nico Gonzalez, connazionale di Lautaro e suo grande amico. Mentre erano in volo verso il luogo del ritiro con la Nazionale Argentina di Scaloni per prendere parte alle partite in programma del weekend valevoli per le Qualificazioni Mondiali, l’ex Stoccarda ha scherzato con lui.

Nico Gonzalez scherza con Lautaro: “È mio amico”

A tal punto che in una recente intervista ha dichiarato: “Lo volevo uccidere mentre volavamo insieme, perché domenica ha messo a segno una grande doppietta… ma è mio amico. Ci siamo divertiti molto a parlarne in aereo“.

Dopo il simpatico siparietto tra i due è tempo di tornare a fare sul serio sui campi d’allenamento. I Campioni del Mondo uscenti devono infatti farsi trovare pronti per la doppia sfida settembrina contro Ecuador e Bolivia.