Entusiasmo alle stelle: “Bel gruppo, conosco il calcio di Inzaghi”

Parentesi sull’Inter per Cuadrado nella conferenza stampa di Colombia-Venezuela, ecco cosa ha rivelato l’esterno destro dell’Inter alla sua prima avventura in nerazzurro

L’Inter ha intrapreso il proprio cammino stagionale con il piglio giusto, tanto da aver già collezionato tre risultati importantissimi in vista del primo derby in programma fra due weekend.

Alla sfida contro il Milan ci arriverà con motivazione e determinazione, nella speranza di ripetersi sulla scia dei tanti duelli vinti nella scorsa stagione nonostante un organico ampiamente rivisitato.

Tra i suoi protagonisti ci sarà Lautaro Martinez, famelico di gol in questo avvio di campionato, coadiuvato anche da un gioco propositivo promosso dal tecnico Simone Inzaghi. Buono l’impatto dei nuovi innesti, con il colombiano Juan Cuadrado che seppur da subentrato a gara in corso ha dato prova di essere pronto per guizzi importanti. Come accaduto proprio in favore del compagno di squadra argentino in occasione di una delle sue due reti segnate contro la Fiorentina nell’ultima uscita ufficiale a San Siro.

Cuadrado in conferenza stampa: “Felice all’Inter, voglio fare la mia parte”

Ospite della conferenza stampa in vista della partita internazionale fra Colombia e Venezuela, valevole per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali, l’ex Juventus ha voluto commentare il suo avvio di stagione tra le file dell’Inter mostrando grande entusiasmo.

“Il mio arrivo è stato buono, sono stato accolto da un bel gruppo. Sono felice e voglio ancora fare la mia parte, non ho nulla da ridire. Oltretutto è un tipo di calcio, quello di Inzaghi, che conosco bene e questo facilita le cose nel processo di ambientamento. Sono davvero molto contento“, ha dichiarato Cuadrado. Fra non molto lo si potrebbe vedere anche titolare, facendo rifiatare il collega di reparto Denzel Dumfries per partite più importanti.