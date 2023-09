Infortunio alla caviglia e derby a rischio: annuncio ufficiale

Ieri sera si parlava di derby a rischio dopo l’infortunio subìto in Nazionale: l’allarme sembra rientrato e c’è già chi pensa male

Il centravanti francese Olivier Giroud si è fatto male ieri sera, al Parco dei Principi di Parigi, durante la sfida contro l’Irlanda. Un contatto in area di rigore e ha lasciato il campo al 25′. Al suo posto è entrato Thuram. L’attaccante dell’Inter ha anche segnato, mentre il rossonero lo osservava dalla panchina con un vistoso impacco di ghiaccio sulla caviglia.

Al termine del match, il ct Deschamps ha spiegato che Giroud sentiva troppo dolore per continuare. Ecco perché si è diffusa la notizia di un infortunio grave, che avrebbe potuto mettere a rischio la presenza di Giroud del derby.

Anche Giroud ha parlato dopo la partita, ammettendo di aver provato dolore, ma anche rassicurando i tifosi del Milan: “Non è niente di grave, penso di poter recuperare per il derby“.

Dubitare della buona fede del calciatore è assai stupido. Ciononostante c’è chi si figura una simulazione. Secondo questo tipo di interpretazione, il quasi trentasettenne rossonero avrebbe finto un problema alla caviglia per risparmiarsi in vista del derby.

Derby non a rischio: Giroud rassicura i milanisti dopo l’infortunio in Nazionale

Giroud è un professionista. E sa bene che queste potrebbero essere le sue ultime uscite con la maglia della Francia. Sì, la sua partita è durata solo 24’ e l’attaccante arriverà più fresco per il derby. Ma non possiamo pensare male e mettere in discussione la volontà dell’attaccante di rendersi utile alla sua Nazionale.

Il contrasto in area con il capitano irlandese Egan c’è stato davvero. Non era un intervento falloso, ma ha costretto il francese a spostarsi e a piegare male la caviglia sinistra al momento della deviazione. Giroud è rimasto qualche secondo a terra, poi si è rialzato. Ha fatto qualche passo per provare a uscire dall’area, quindi è tornato a sedersi e infine a sdraiarsi. Dopodiché si è tolto lo scarpino rivelando preoccupazione in volto.

Forse il pensiero del derby ha contribuito come motivo in più per non correre troppi rischi e cedere il posto. Ma al momento del tiro, il piede si è girato davvero. Non moltissimo, ma si è girato.

La distorsione sembra però essere stata guarita con il mero utilizzo di una sacca di ghiaccio alla caviglia. Buon per Giroud e per il Milan.

Cauto ottimismo in casa Milan

Pioli aspetta di conoscere come evolverà la situazione e intanto recita scongiuri. La tradizione non è infatti favorevole per i rossoneri che giocano come nazionali francesi. L’anno scorso, proprio di questi tempi, il Milan perse Mike Maignan a causa di una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro rimediata contro l’Austria in Nations League.

E Giroud a oggi è troppo importante per il Milan. L’avvio del francese in campionato è stato molto buono, con 4 goal in 3 giornate. E tutti si aspettano che l’attaccante possa proseguire con il suo ottimo momento di forma.

Sembra però che l’allarme sia già rientrato. Il patema d’animo si è risolto quando Giroud ha assicurato che dovrebbe esserci contro l’Inter. Le sue condizioni, a ogni modo, dovranno essere monitorate costantemente dello staff rossonero. Stefano Pioli vorrà averlo in campo per la partita con i nerazzurri, in programma sabato 16 settembre. Se così non fosse, il rientro di Giroud slitterebbe al successivo match di Champions League contro il Newcastle.

Chi di certo salterà il derby è Fikayo Tomori. Il difensore inglese è stato espulso nel corso della gara contro la Roma e sarà quindi squalificato per la sentita stracittadina.