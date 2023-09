Sorpresa Inter dall’Arabia: offerta monstre per Cuadrado

L’esterno destro dell’Inter aveva ricevuto una proposta incredibile dalla Saudi Pro League dopo il rilascio a parametro zero dalla Juventus, ecco come sono andate le cose

Perso Raoul Bellanova lungo la corsia esterna perché non riconfermato dalla dirigenza nerazzurra sotto indicazione del tecnico Simone Inzaghi, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno sondato diversi profili utili a prenderne il posto.

Profili, però, non troppo giovani da utilizzare come turnover. Perché rispetto allo scorso anno quando a destra giocava spesso anche Mattia Darmian, quest’anno il calciatore si è spostato fisso al centro della difesa come braccetto laterale. Lasciando di fatto a Denzel Dumfries il compito di gestire in solitaria la responsabilità della corsia esterna.

La scelta è infine ricaduta sulla grande esperienza di Juan Cuadrado, storicamente legato ai colori della Juventus con la cui maglia aveva disputato l’ultima stagione. Il calciatore ha dunque firmato con l’Inter a parametro zero privandosi anche del 50% degli introiti precedentemente fissati con la ‘Vecchia Signora’. Una mossa di tutto rispetto, dando valore più alla piazza che al discorso meramente economico. Tale decisione la si è evinta anche a seguito di un’importante decisione promossa da Cuadrado pochi istanti prima che diventasse a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter.

Al-Shabab su Cuadrado prima dell’Inter, infine la scelta

Il calciatore ha infatti rifiutato un contratto dalla durata biennale lanciato dal club saudita dell’Al-Shabab dal valore complessivo di 16 milioni di euro. A rivelare il curioso retroscena è stato ‘Sky Sport’.

Cuadrado in un primo momento ha comunque pensato di poter approdare nella Saudi Pro League alle giuste condizioni: la richiesta della sua entourage viaggiava intorno ai 15 milioni a stagione, toccando quota 30 milioni in due anni. Ben oltre quanto promesso dal club potenzialmente interessato alle sue prestazioni sportive. Almeno per questa stagione il colombiano ha dunque preferito sporcarsi ancora le mani in un campionato estremamente competitivo come quello di Serie A, nelle file di un club destinato a grandi cose. La prossima estate, poi, si vedrà.