ESCLUSIVO | Strada tracciata per Cuni, osservato speciale dell’Inter

Osservato speciale il centravanti tedesco con passaporto albanese e scuola Bayern Monaco, prelevato quest’anno dalla neopromossa Frosinone per la disputa del campionato di Serie A

Una buona impressione complessiva. Questo è il primo resoconto scaturito dalle tre presenze raggiunte dal giovanissimo centravanti Marvin Cuni, nuovo acquisto della formazione neopromossa del Frosinone nel campionato di Serie A.

Il calciatore tedesco, già nel giro della Nazionale Albanese Under-21 in seguito alla chiamata giunta per questioni di origine territoriale, ha rapito le attenzioni della formazione laziale dopo esser cresciuto tra le file del Bayern Monaco con cui ha potuto debuttare nella seconda squadra e trovando diverse presenze – con gol annessi – anche nelle varie esperienze in prestito in 2.Bundesliga e 3.Liga tra Padeborn e Saarbrücken.

Con un minutaggio crescente e visto all’opera per una buona ora di gioco contro il Napoli nell’ultima sconfitta rimediata in casa dal Frosinone, aspira a diventare una delle boe della sua nuova squadra. A lungo termine, però, le sue ambizioni sarebbero ben più straripanti. Tanto che il bacino di pretendenti al suo cartellino nel prossimo futuro sta pian piano crescendo. Come carpito da ‘interlive.it‘ fra queste ci sono anche alcune grandi realtà dello scenario calcistico italiano, non meno l’Inter che a mezzo dei propri osservatori avrebbe intrapreso un cammino di scouting stagionale.

Inter su Cuni del Frosinone, prospetto per l’attacco del futuro

L’idea della dirigenza nerazzurra affonda le radici nella volontà di studiarne i movimenti e le potenzialità, potendo essere oggetto di attenzioni di mercato in futuro a seguito della dipartita di calciatori proiettati verso la fase calante della propria carriera come Marko Arnautovic e Alexis Sanchez.

Vero è che Cuni dovrà darsi da fare per poter far crescere l’apprezzamento da parte dell’Inter, considerando che sul taccuino di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non sono mai stati depennati nomi importanti dello scenario internazionale. Per poterli raggiungere servono tuttavia grandi fondi d’investimento. Al contrario, Cuni appare ancora come una soluzione decisamente low cost. Il Frosinone non ha versato nulla nelle casse del Bayern perché il calciatore era ormai alla fine del suo contratto, ma ci si aspetta che possa produrre una buona plusvalenza già verso il milione di euro verso la prima metà di stagione. Tutto dipenderà, come logico, dal suo rendimento e dall’impiego.