L’ex Inter risplende, subito in gol: “Gliel’avevo detto”

Esordio di classe con la nuova maglia per l’ex centrocampista dell’Inter passato al Bologna nella sessione estiva, Fabbian tra gol e sogni nel cassetto

Tutto torna. Fatiche ripagate, esperienze in prestito, ambizioni e sogni. Molti calciatori – passati anche sotto lo stendardo nerazzurro – hanno raggiunto il loro momento di redenzione in altre realtà sportive.

Non ultimo uno dei centrocampisti su cui la dirigenza nerazzurra ha contato fino all’ultimo non soltanto come mera opzione di mercato da poter sfruttare al fine di ottenerne un ritorno economico ma anche, eventualmente, come profilo da reintegrare in futuro. Giovanni Fabbian, passato negli scorsi giorni a titolo definitivo al Bologna dopo una trattativa che lo vedeva in balia delle onde dell’Udinese nell’affare Samardzic, ha subito conquistato l’affetto dei suoi nuovi tifosi con una rete messa a segno nel finale della partita contro il Cagliari.

Lui da tempo abituato a segnare gol importanti come dimostrato anche nell’ultima esperienza in prestito alla Reggina, non ha mostrato segni di cedimento neppure in questa estate turbolenta.

“Fare gol in una cornice simile, davanti al mio pubblico, rappresenta un’emozione unica. Sarà pronto anche per la prossima partita. Non nascondo che sia stata un’estate travagliata per me ma quando ho saputo della possibilità di andare al Bologna ho detto subito di sì. Sogno di continuare a giocare e divertirmi, poi si vedrà cosa riserverà il futuro“, ha dichiarato Fabbian nel post partita.

Fabbian già pazzo del Bologna, tassello importante per Thiago Motta

Parole tutt’altro che rassegnate. Anzi, riflettenti di un sogno ancora piuttosto vivo. E chissà che in futuro non sia proprio l’Inter a frapporsi nuovamente lungo il suo cammino, potendo esercitare il diritto di recompra a 13 milioni nell’arco dei prossimi due anni.

Certo è che per Thiago Motta rappresenta già una risorsa importante da poter sfruttare con continuità in campionato. “Nonostante si sia inserito da poco in gruppo ha fatto quel che sa fare. In squadra ci sono calciatori d’esperienza e altri già giovani ma l’età spesso non conta. Contano piuttosto le ambizioni e la voglia di fare di ciascuno di loro. Nel nostro caso tutti vogliono raggiungere qualcosa di importante“, ha commentato il tecnico in una visione d’insieme che include senza alcun dubbio anche l’ex Primavera nerazzurro. “Cosa gli ho detto all’ingresso in campo? Entra e segna! Lui sa come fare gol. Voleva entrare ancor prima e infine l’ho schierato, lui ha fatto tutto il resto“, ha infine ammesso Thiago Motta.