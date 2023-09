L’Inter non molla: 14 milioni e colpo in Brasile

I nerazzurri hanno già deciso. In un futuro imminente si punterà alla chiusura del seguente colpo, già adocchiato ancor prima che terminasse il mercato estivo

Mai come prima d’ora, l’Inter ha concluso in questa finestra di calciomercato estiva, volta da pochissimo al termine, innumerevoli operazioni di mercato.

I nerazzurri si sono, infatti, resi attivissimi sia sul fronte delle entrate che delle uscite. Nonostante qualche colpo sfumato – vedasi i casi di Azpliciueta, Scamacca e Samardzic – i vice Campioni d’Europa in carica sono comunque stati in grado di portare a termine numerosissimi affari.

Da sottolineare anche il fatto che di nomi, in questi ultimi tempi, ne sono stati accostati eccome alla ‘Beneamata’. Tanti e tanti calciatori sono, infatti, finiti sotto i radar dell’intera dirigenza interista: senza che quest’ultima affondasse, però, il colpo. Perlomeno sino a questo momento.

Per quale motivo diciamo ‘sino a questo momento’? Se non altro per via del fatto che gli stessi nerazzurri, in un futuro prossimo, potrebbero anche finire per riprendere le trattative avviato in passato con determinate società. Athletico Paranaense incluso: club quest’oggi detentore del cartellino di Bento, estremo difensore che interessava, e interessa tutt’ora, all’Inter.

Inter ancora sulle tracce di Bento: previsti a breve nuovi colloqui col club brasiliano

Stando a quanto riferito direttamente dalla redazione di ‘Calciomercato.it‘, l’Inter non ha ancora mollato la presa per Bento, anzi.

Nuovi ed ulteriori colloqui sono, infatti, attesi a breve tra Inter e Athletico Paranaense: il tutto per poter riprendere a discutere sulla situazione dell’attuale estremo difensore del club brasiliano.

Come ormai risaputo, quello del classe ’99 è un nome che i nerazzurri avevano già adocchiato nel recente passato: precisamente ancor prima che approdasse Audero alla corte di Inzaghi.

Al momento, il club sudamericano parte da una richiesta di 14 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita per il proprio portiere brasiliano, in possesso di passaporto italiano.