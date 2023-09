Partenza solo rimandata: dirà addio a gennaio

Un attuale tesserato dell’Inter, decisamente fuori dal progetto, finirà per fare le valigie da Milano nella prossima finestra di calciomercato. I dettagli

L’Inter, in questa finestra di calciomercato estiva volta da pochissimo al termine, ha lanciato un fortissimo segnale a tutti.

Proprio i nerazzurri hanno, infatti, fatto intendere di voler liberarsi di un qualsiasi loro esubero in vista del futuro. Missione compiuta oseremmo dire, anche se non ancora del tutto.

Tralasciando i vari Gagliardini, Correa e così via (il secondo dei due via tramite prestito in questo momento) qualche altra pedina di attuale proprietà della ‘Beneamata’ non ha ancora detto addio.

E’ il caso di Lucien Agoume, centrocampista classe ’02 approdato a Milano nell’estate del 2019 che, negli anni, non ha ancora compiuto nulla di importante assieme all’Inter finendo, di fatto, per dire ‘ciao’ per più e più volte (anche lui a titolo temporaneo però) ed ora, proprio come accaduto in passato, per il francese è già in programma un nuovo addio. Da capire solamente il quando.

Partenza di Agoume rinviata a gennaio: ma occhio a quest’altra possibilità

Lucien Agoume resta da considerarsi, tutt’ora, uno di quei sicuri partenti in casa Inter che la ‘Beneamata’, a suo malgrado, non è ancora riuscita a cedere.

Il classe ’02, in questo momento, è da classificarsi come l’ottavo centrocampista centrale di Simone Inzaghi. Un addio, il suo, programmato ormai da tempo ma che, ciò nonostante, necessita di consumarsi ancora.

In tanti alludevano, infatti, ad una sua potenziale partenza già in questa finestra di calciomercato: scenario, al momento, non ancora concretizzatosi vista e considerata la chiusura della finestra estiva in A andata in scena nello scorso 1 settembre alle ore 20. A questo punto, sono due le ipotesi che vanno considerate.

Una di queste è quella che Agoume possa anche finire per prendere un volo con destinazione estera in questi ultimissimi giorni di mercato: eventualmente, in un paese la cui finestra di calciomercato è ancora aperta. Non per niente, l’intera dirigenza nerazzurra sta già valutando alcune offerte provenienti da Turchia, Svizzera e Portogallo. Località, per l’appunto, in cui il mercato è ancora aperto.

L’altra ipotesi, invece, è quella di un addio da parte del francese nel corso della prossima finestra di calciomercato invernale.

Ciò che è ormai appurato, dunque, è la volontà da parte dell’Inter di voler disfarsi nuovamente dell’ex Brest e Sochaux, quest’oggi legato al fianco della ‘Beneamata’ sino a giugno 2025 e, in questo momento, del tutto fuori dal progetto tecnico. Partenza che è, quindi, da considerarsi solamente rinviata.