Inter, scorpacciata di elogi: “Lui fenomenale, favoriti per il titolo”

L’analisti dell’ex centravanti nerazzurro ammette l’Inter al vertice della classifica di Serie A, sempre un gradino sopra rispetto alle altre pretendenti

Tre su tre, in attesa del derby di Milano. Il percorso dell’Inter intrapreso fino a questo momento in stagione è stato decisamente positivo, merito del lavoro svolto dallo staff di Simone Inzaghi nella fase precampionato e di quanto promosso dalla dirigenza nel corso della sessione estiva di mercato.

Per l’ex centravanti nerazzurro Hernan Crespo, protagonista di un’Inter di altri tempi, non ci sono affatto dubbi su quello che questo gruppo potrebbe fare anche in futuro. I risultati sono evidenti come evidenti le qualità degli uomini a disposizione di Inzaghi: “Vedo questa Inter su un gradino sopra le altre. Ha una rosa ampia e competitiva. Ci sono uomini in tutti i ruoli e Lautaro è un attaccante eccezionale, continua a migliorare di anno in anno“, ha dichiarato il tecnico dell’Al-Duhail.

Crespo confida nell’Inter, vera favorita al titolo

Crespo si è poi soffermato su un punto cruciale della sua analisi, secondo il quale tutte le altre rivali e pretendenti allo Scudetto non sono così collaudate come la squadra di Inzaghi. Una vera garanzia per il tecnico piacentino.

“Devono sicuramente mettere a posto qualcosa. L’Inter ha una struttura solida e con elementi di prospettiva, vedi Thuram. Il reparto arretrato è attento a non sbagliare. Il Milan sarà la vera rivale in questa stagione, perché il Napoli ha perso terreno rispetto alla passata stagione“, ha concluso.