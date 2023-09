Pressioni dall’Arabia e fortino Inter, un centrocampista a rischio

Calhanoglu potrebbe tornare a far discutere sul mercato di gennaio nel campionato di Saudi Pro League, mentre l’Inter dovrà faticare per trattenerlo

L’Inter ha intrapreso un percorso di crescita che ha finora portato a buoni frutti. Parte integrante di questo processo non sono stati soltanto i nuovi innesti di prospettiva ma anche la pratica di blindatura delle pedine ritenute essenziali da Simone Inzaghi all’interno del suo progetto.

Da Lautaro Martinez a Nicolò Barella, passando per Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, in particolare, ha saputo fare di necessità virtù andando incontro ad una esponenziale trasformazione. Oggi occupa infatti come chiodo fisso la posizione precedentemente spettante a Marcelo Brozovic, mostrando anche una certa attenzione in fase di ripiegamento difensivo. Insomma, è un calciatore completo. Motivo per cui la sua valutazione di mercato ha subìto una recente impennata e potrebbe essere sfruttata dall’Inter in futuro per completare un eventuale trasferimento in totale plusvalenza.

Calhanoglu ancora nel mirino arabo, lui vuole restare

Non che sia prioritario al momento, ma il rischio di cessione potrebbe arrivare soltanto nel momento in cui un altro grande club dovesse palesare il proprio interesse per il turco a mezzo di una proposta considerevole.

Non si esclude pertanto che possano essere club arabi a far nuovamente la voce grossa come fatto in passato per tante altre vecchie glorie del calcio europeo e nei confronti dello stesso Calhanoglu, che ha voluto immediatamente mettere fine alle voci di mercato. La sua intenzione al momento resta quella di darsi da fare in nerazzurro. Quel che verrà sarà soltanto storia da scrivere. E non è detto che il campionato di Saudi Pro League potrà realmente rispecchiare i suoi bisogni come fatto finora dall’Inter.