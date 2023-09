Proposto all’Inter, vola in Turchia: è ufficiale

Il difensore centrale ivoriano era stato sondato dai nerazzurri per il completamento della linea arretrata, ora Bailly è al Besiktas

Quando Milan Skriniar aveva lasciato intendere che ci potesse essere la concreta possibilità di un passaggio al Paris Saint-Germain a parametro zero dopo la rinuncia al rinnovo di contratto con l‘Inter, la dirigenza nerazzurra ha trascorso mesi intensissimi alla ricerca del sostituto ideale.

Prima di arrivare a chiudere con il Bayern Monaco l’operazione per Benjamin Pavard, infatti, sono stati moltissimi i nomi susseguitisi sul taccuino di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Fra questi era spuntato anche quello dell’esperto difensore centrale Eric Bailly, reduce dall’ultima stagione in prestito all’Olympique Marsiglia dal Manchester United.

Bailly al Beşiktaş, l’Inter soltanto un’idea di mercato

Quest’ultimo, desideroso di lasciare il club inglese dopo sette lunghi anni per via di un minutaggio ormai inesistente nei piani di Erik ten Hag, era stato proposto dalla sua entourage anche all’Inter come potenziale sostituto di Skriniar. I nerazzurri non propriamente convinti della scelta hanno poi optato per altro, cosicché lui potesse scegliere altre opzioni.

Infine Bailly ha sottoscritto un nuovo contratto con il club turco del Besiktas dalla durata annuale. Che questa possa dunque essere la sua annata del riscatto per poter tornare eventualmente in Europa con un carico d’autostima ulteriormente rinnovato.