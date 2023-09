Niente Inter, il talento vola in Premier: operazione chiusa

Affare sui 15 milioni di euro già concordato. Battuta, perciò, una foltissima concorrenza che vede inclusi anche i nerazzurri

L’Inter, di colpi in prospettiva, ne ha chiusi eccome in questi ultimi tempi eppure, questa volta, qualcosa sembrerebbe essere andato storto. Tra poco capirete il perché.

Pensiamo, ad esempio, ad alcuni giovani volti come quelli di Asllani e Bisseck: pedine su cui i nerazzurri hanno deciso di puntare sia sul presente che, a maggior ragione, sul futuro.

Per quanto riguarda il primo, gli attuali vice Campioni d’Europa hanno, infatti, speso una cifra che, tra prestito oneroso, obbligo di riscatto e annessi bonus, risulta essere pari a 16 milioni di euro, mentre per tesserare il centrale tedesco sono stati necessari i 7 milioni della sua vecchia clausola: pagabili, però, in più esercizi.

Due colpi di prospettiva che, perciò, fanno si che l’Inter possa avere a propria disposizione alcune giovani pedine di valore. Una mossa, questa, che innumerevoli club europei stanno compiendo nel recente passato: Tottenham incluso, club che questa volta ha deciso di appropriarsi di un gran bel prospetto difensivo per il futuro.

Fatta per Vuskovic al Tottenham: approderà nel 2025, battuta un’ampia concorrenza

Il Tottenham, club apparso decisamente in ripresa in questi ultimi tempi, pare aver raggiunto un accordo assieme all’Hajduck Spalato per tesserare Luka Vuskovic, giovane difensore centrale classe ’07.

Il croato finirà, infatti, per indossare con ogni probabilità la maglia degli ‘Spurs’: coloro che, con una cifra vicina ai 15 milioni di euro, sono praticamente riusciti a sbaragliare una foltissima concorrenza che ha visto, a lungo, coinvolte società del calibro di Liverpool, Chelsea, Manchester City e PSG.

Vuskovic – finito in passato anche nei radar dell’Inter – approderà a Londra nel 2025, vale a dire al compimento della maggiore età. Ormai da tempo si parla benissimo, in patria e non solo, del giovane talento sedicenne, destinato a questo punto a militare in Premier League in un futuro prossimo.

Rapido e fisicamente dotato (lo testimoniano i suoi 193 cm di altezza) Vuskovic trascorrerà ora questi altri due anni alla corte del suo attuale club: ragion per cui, ancor prima di finire in Inghilterra, potrà continuare a lavorare sulla sua crescita personale.

Questa volta è, perciò, il Tottenham il club a chiudere un altro colpo in prospettiva a discapito di tutte le altre pretendenti: rimaste, in questo caso, a mani vuote.