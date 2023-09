Dumfries incredibile, annuncio in diretta: “E’ un miracolo”

L’olandese è apparso in splendida forma in quest’ultimo periodo. Lo confermano le dichiarazioni di una grande stella del passato

Denzel Dumfries, solitamente uno dei più criticati in casa Inter, è un calciatore che in quest’ultimo periodo si sta mettendo in grandissima evidenza sia al fianco dei nerazzurri che al cospetto della propria Nazionale.

Oltre ad aver totalizzato 1 rete e 1 assist in questo avvio di campionato assieme alla ‘Beneamata’, l’ex Psv è stato anche in grado di collezionare altre 4 assistenze con indosso la maglia dell’Olanda. Il tutto in appena 2 gare, valide precisamente per la qualificazione al prossimo Europeo, procurandosi inoltre il rigore che è poi valso il momentaneo 1-1 degli ‘Orange’ contro l’Irlanda.

A conferma del tutto, ad aver ‘premiato’ questa volta Denzel Dumfries – decisamente in costante crescita in quest’ultimo periodo – è stato proprio un suo connazionale: nientemeno che Rafael Van der Vaart, vecchia stella della Nazionale di calcio olandese.

Van der Vaart omaggia Dumfries: “7 assist in 7 partite, attualmente è lui il nostro miglior giocatore”

Rafael Van der Vaart, ex centrocampista della Nazionale olandese, ha parlato a ‘Voetbalprimeur’ a proposito dell’ottimo momento di forma degli ‘Orange’ soffermandosi, a quel punto, su Denzel Dumfries in particolar modo: reputato, in questo momento, l’uomo più decisivo della formazione di Ronald Koeman.

“Dumfries è la nostra grande stella. In questo momento, è davvero il nostro miglior giocatore, viene coinvolto in tutto” – spiega Van der Vaart.

“Penso che questo sia quasi un miracolo! Ha fornito sette assist nelle ultime sette partite e, diciamocelo, avrebbero potuto essere anche di più. È sempre in costante movimento, lo ritengo davvero un grande giocatore. È il difensore ideale ed è migliorato parecchio rispetto al passato” – conclude.