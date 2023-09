“Maniera poco corretta, solo chiacchiere”: agente D’Ambrosio va all’attacco

L’ex Torino è finito per lasciare l’Inter in estate. Tutti i retroscena, con tanto di accuse rivolte nei confronti della ‘Beneamata’, svelati da parte del suo entourage

Danilo D’Ambrosio e l’Inter hanno condiviso assieme, in tutti questi ultimi anni, uno splendido percorso durato, per l’esattezza, ben nove stagioni e mezzo consecutive. A giugno 2023, però, c’è poi stata la separazione ufficiale.

Quasi a sorpresa, infatti, i nerazzurri hanno deciso di dire addio al classe ’88 senza estendergli la durata del proprio contratto: accordo che, per l’appunto, aveva scadenza a inizio estate con D’Ambrosio che, a quel punto, si è ritrovato senza squadra.

Ad essersi fatto avanti è stato poi il Monza, sodalizio che ha deciso senza fin troppi indugi di tesserare immediatamente l’ex Torino come profilo d’esperienza per la difesa.

D’Ambrosio e la sua ex squadra, in questo caso l’Inter (società per cui il calciatore stesso ha ammesso di tifare sin da quando ragazzino) si sono già affrontati alla prima di campionato tendendosi, in qualche modo, la mano e mostrandosi affetto l’uno nei confronti dell’altro. Talvolta anche in campo, oltre che a fine partita. Lo testimoniano gli innumerevoli abbracci assieme ai suoi vecchi compagni.

Ciò nonostante, continua ad esserci tutt’ora qualche scoria a riguardo e, a parlarne per bene del tutto, è stato proprio l’agente del calciatore stesso – nientemeno che Vincenzo Pisacane – svelando ogni tipo di retroscena sul mancato rinnovo tra il calciatore e i nerazzurri.

Pisacane (agente D’Ambrosio) accusa l’Inter: “Dette tante chiacchiere sul rinnovo”

Vincenzo Pisacane, agente di Danilo D’Ambrosio, ha parlato ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb‘ a proposito del mancato rinnovo con l’Inter svelando qualche dettaglio del tutto ‘piccante’.

“Il mancato rinnovo di Danilo con l’Inter ci è stato comunicato in maniera poco corretta. L’unica persona sempre chiara e sincera è stata Piero Ausilio“ – esordisce.

“Devo essere sincero: soltanto il direttore ha detto la verità, tutto il resto un mucchio di chiacchiere. Tutti quanti ci avevano assicurato che avremmo rinnovato il contratto. A metà giugno, invece, ci è stato comunicato che il giocatore era fuori dai piani dell’Inter“.

Conclude infine: “Preferisco, perciò, non commentare oltre. Risulterei poco gentile. Sì, lo ammetto. Anche lui è stato molto vicino all’Arabia Saudita, però, non appena ha chiamato il Monza, Danilo non ci ha pensato su due volte nell’abbracciare questa nuova esperienza in A”.