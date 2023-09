Esce in barella e poi trasportato in ambulanza: cosa è successo a Vidal

L’ex Inter è stato protagonista di un tragico episodio. Svelati tutti i dettagli dell’accaduto e le sue condizioni

Arturo Vidal, vecchia conoscenza della nostra Serie A, ha trascorso complessivamente ben sei anni in Italia: precisamente quattro in sponda bianconera e altri due al servizio dell’Inter.

Il cileno continua ad essere ricordato, tutt’ora, dalle nostre parti sia per la sua cresta ‘prorompente’ che per il suo spirito battagliero in campo (oltre che per tutta una serie di episodi extracalcistici). Nonostante tutto e tutti, infatti, il classe ’87 non ha (come si suol dire) ‘mai tirato indietro la gamba’ in alcun singolo match dando, sino all’ultimo minuto, sempre tutto in campo.

Questa volta però, assieme alla Nazionale cilena, Arturo Vidal è stato protagonista di un tragico episodio manifestatosi sul terreno di gara.

Nel bel mezzo della sfida contro la Colombia, l’ex Juventus e Inter ha riportato un brutto infortunio che, oltre a tenerlo ai box per un bel po’ di tempo, non ha neanche consentito al ‘Guerriero’ di uscire dal rettangolo di gioco sulle sue gambe.

Vidal esce in barella e viene poi trasportato di corsa in ospedale: la vicenda

Brutte notizie sono in arrivo non soltanto in casa Cile ma anche in sponda Athletico Paranaense: sodalizio in cui milita attualmente Arturo Vidal che, proprio nella nottata di oggi, dovrà affrontare alle ore 02:30 il Flamengo, altra ex squadra – tra le tante – del cileno.

Proprio i brasiliani dovranno fare a meno del classe ’87 per questo match. Calciatore che, come già anticipato, ha rimediato nel bel mezzo di Cile-Colombia un grave infortunio.

E’ stato, infatti, in occasione della sfida andata in scena nella nottata di mercoledì 13 settembre – precisamente alle 02:30 e terminata poi 0-0 – che Arturo Vidal ha accusato un problema al ginocchio destro tale da non potergli permettere di terminare la gara.

Al minuto 73, l’ex Juventus e Inter è stato, di fatto, costretto ad uscire in anticipo dal terreno di gioco. Ciò che preoccupa maggiormente, però, è il fatto che il ‘Guerriero’ sia uscito dal campo in barella venendo, a quel punto, successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. C’è anche un retroscena riferito da alcuni media cileni.

Nonostante un fastidio accusato già nei giorni antecedenti alla gara, Vidal ha deciso di scendere ugualmente al fianco dei propri compagni con l’ennesimo campanello d’allarme, a cui il cileno non ha voluto dar ascolto, manifestatosi nei primi 45′ di gioco.

Momentaneamente non si conoscono ancora i tempi di recupero del calciatore anche se, ciò che appare ormai certo, è il fatto che lo stesso giocatore dovrà restare a riposo per un po’ di tempo. Trattasi, insomma, di un problema non da poco conto.

Ricordiamo, infine, che è sceso in campo nel medesimo match anche Alexis Sanchez: attuale tesserato dell’Inter che, nonostante qualche presunto problema riscontrato negli scorsi giorni, è poi rimasto sul terreno di gara per tutti i 90′ ed oltre di gioco. A riposo, invece, l’altro nerazzurro Cuadrado: al momento fermo ai box per una tendinite.