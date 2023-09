Le probabili formazioni del derby: Inzaghi ha già deciso, i dubbi di Pioli

Manca sempre meno all’attesissimo derby di Milano, dove in palio c’è la vetta solitaria della classifica. Svelate le possibili mosse di entrambi i tecnici

Ci siamo quasi: è ufficialmente partito il countdown a Inter-Milan, sfida che metterà difronte le prime due della classe appaiate, in questo momento, entrambe nelle zone alte della classifica.

Sia la formazione di Simone Inzaghi che quella di Stefano Pioli si trovano, di fatto, posizionate al primo posto a pari punti: motivo per cui, chiunque vincerà, potrà poi impadronirsi a quel punto della vetta in solitaria.

Le due milanesi giungono a quest’importantissima sfida con ben 9 lunghezze per parte: col Milan che, a differenza dell’Inter, ha sì gli stessi gol siglati dai nerazzurri (8 per essere più precisi) ma ha, al tempo stesso, rimediato 2 reti contro le 0 incassate dalla ‘Beneamata’.

Una sfida che promette scintille e che, al momento, ha tanti punti interrogativi difronte: come ad esempio quelli che nutre il tecnico rossonero – per via di qualche piccola defezione – a differenza dell’ex allenatore laziale, ormai alla guida dell’Inter per la terza stagione consecutiva.

Inzaghi pronto a confermare nel derby l’undici delle prime tre giornate: dubbio Jovic-Giroud per l’attacco Milan

Con ogni probabilità, Simone Inzaghi avrà a propria disposizione l’intera rosa per questo derby, anche se restano ancora da verificare le condizioni di Juan Guillermo Cuadrado: in questo momento alle prese con una tendinite.

Tecnico piacentino che, per il resto, sembra pronto a voler confermare l’undici titolare visto nelle prime tre giornate di campionato contro Monza, Cagliari e Fiorentina.

Tra i pali fiducia ancora a Sommer: estremo difensore che dovrebbe avere dinanzi a sé lo stesso terzetto difensivo composto da Darmian–de Vrij–Bastoni (ancora panchina per Pavard con Acerbi pronto a tornare a figurare, quantomeno, nell’elenco dei convocati).

Intoccabili sulle fasce Dumfries e Dimarco con Inzaghi pronto a gettare nuovamente in campo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan (quest’ultimo ora come ora in vantaggio su Frattesi). Confermata, invece, là davanti la Thu-La. Fronte Milan.

Pioli, a differenza del ‘Re di Coppe’, dovrà fare a meno di Tomori e Kalulu: rispettivamente per squalifica e infortunio. Davanti a Maignan ci sarà, perciò, una difesa composta da Calabria e Theo Hernandez sulle fasce e con Kjaer e Thiaw come centrali.

Confermati ancora sulla linea mediana Krunic, Loftus–Cheek e Reijnders, mentre il dubbio che continua a togliere il sonno al tecnico rossonero è quello legato alle condizioni di Olivier Giroud, di ritorno dal ritiro della Nazionale francese con una leggera distorsione alla caviglia sinistra (non per nulla, il classe ’86 si è oggi allenato a parte a Milanello).

Al suo posto, in caso di forfait da parte dell’ex Chelsea, è pronto l’ultimo arrivato Luka Jovic. Intoccabili, invece, sulle fasce Pulisic e Rafael Leao: uno degli uomini più attesi di questa sfida.