L’ex Juve voleva far saltare tutto: ‘Non andare all’Inter’

Un ex Juve, a quando pare, si è adoperato per far saltare un acquisto dell’Inter. Ecco il retroscena che avrebbe potuto mettere in crisi i piani nerazzurri.

Il ventisettenne francese Kingsley Junior Coman gioca dal 2015 nel Bayern Monaco, ma l’anno prima di trasferirsi in Germania è stato legato alla Juventus, squadra in cui si è espresso poco e male (per lui una quindicina di presenze in stagione, con un solo goal). Secondo Bild, il noto quotidinao tedesco, Coman avrebbe provato a dissuadere Benjamin Pavard dal passare all’Inter, impegnandosi con tutto sé stesso per far saltare l’affare.

Il motivo? Non c’entra il livore verso l’Inter in quanto ex juventino. Le ragioni di Coman potrebbero essere interpretate altrimenti. Per esempio come espressioni di preoccupazione relative alla possibilità perdere un elemento valido per il gioco dei bavaresi.

Per l’esterno offensivo, insomma, Pavard non avrebbe mai dovuto lasciare il Bayern. In tanti, in realtà, in Germania hanno criticato la scelta di Pavard. Ai tedeschi non è andata già l’espressa volontà del difensore francese, pronto a tutto pur di trasferirsi in Italia. Qualcuno ha parlato di un passo indietro in carriera. Altri, senza mezzi termini, hanno interpretato come assurdo il proposito di abbandonare “una squadra molto più grande e importante dell’Inter“.

L’ex Juve che ha provato a far saltare il trasferimento di Pavard all’Inter

Secondo quanto riportato dalla Bild, quindi, anche l’ex juventino e oggi giocatore del Bayern Monaco Kingsley Coman avrebbe provato a convincere Benjamin Pavard a non trasferirsi a Milano. Coman e Pavard sono molto amici. I due hanno giocato a lungo insieme nel Bayern e sono anche connazionali.

Per questo l’esterno ex Juve avrebbe fatto il possibile per far saltare il trasferimento dell’amico a Milano. In che modo? Consigliando al difensore di ponderare bene sulla situazione, di non avere fretta e di valutare l’ipotesi di continuare al Bayern almeno fino a giugno.

Per il quotidiano tedesco, Coman avrebbe spiegato al difensore che il trasferimento non andava interpretato come un treno che passa una volta nella vita. Dunque meglio decidere con calma, magari a fine stagione, dato che il “Bayern è uno dei club più grandi d’Europa, e sicuramente meglio di quello nerazzurro“.

Ci dispiace per Coman, ma il suo tentativo non è andato a buon fine. Pavard ha fatto di testa sua e ha ottenuto ciò che voleva, e cioè di unirsi alla squadra allenata da Simone Inzaghi.

Le critiche a Pavard dalla Germania

Anche l’ex Inter Lothar Matthaus si è espresso contro il passaggio del difensore francese ai nerazzurri. Prima che l’affare si formalizzasse, ovvero nei giorni in cui Tuchel continuava a impedire a Pavard di lasciare il club bavare, l’ex stella dell’Inter di Trapattoni ha spiegato che, dal suo punto di vista, il difensore avrebbe fatto meglio a evitare il passaggio all’Inter.

“Con tutto il bene che voglio al mio ex club, bisogna però dire che al momento passare dal Bayern Monaco all’Inter non rappresenterebbe nessun tipo di upgrade“, ha spiegato Lothar. Dopodiché ha ricordato che i nerazzurri hanno fatto una grande stagione (elencando la finale di Champions League e la vittoria della Coppa Italia), ribadendo però che il Bayern in Europa è più importante.

Matthaus ha dunque provato a spiegarsi le ragioni che avrebbero poturo influire sull’addio del difensore. “Nel lungo periodo Pavard vorrebbe giocare come difensore centrale. E ha mostrato di saperlo fare molto bene. Il suo obiettivo è naturalmente accumulare minutaggio nel ruolo in cui si vede meglio. L’Europeo si avvicina e Benjamin vorrebbe essere un giocatore titolare della Nazionale francese“.