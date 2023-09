Bocciatura totale: “Poco in forma” e derby dalla panchina

Prestazione sottotono per il difensore centrale francese dell’Inter in Nazionale contro la Germania, a rischio la sua presenza contro il Milan

In parallelo alla convincente prestazione dell’Italia contro l’Ucraina, culminata con una vittoria preziosissima per la lotta alla qualificazione per il prossimo Europeo, anche Germania e Francia si sono affrontate in un’amichevole di lusso per non restare con le mani in mano.

I tedeschi si sono imposti con due reti ad uno, trovando spesso buchi nella difesa dei transalpini che hanno lasciato il passo ad una formazione decisamente più in forma e motivata a fare risultato. Tra i presenti, fronte Inter, sia Marcus Thuram che Benjamin Pavard. Proprio il centrale ex Bayern Monaco è stato preso d’assalto dai media francesi per la sua cattiva prestazione, decisamente al di sotto dei livelli cui aveva precedentemente abituato. Segnale evidente di uno stato di forma pessimo, alimentato in negativo anche dalla serie di assenza negli ultimi allenamenti in Baviera prima del passaggio in nerazzurro.

Pavard male contro la Germania, pesante critica in Francia

Il calciatore, del resto, ha saltato anche le prime partite di campionato e sarebbe a rischio anche per il derby di Milano contro i rivali rossoneri del Milan. Una decisione pressoché scontata: Simone Inzaghi lo farà partire dalla panchina, confermando il tridente difensivo utilizzato fino a questo momento con Matteo Darmian al suo posto come braccetto destro.

Secondo il giornale francese ‘Le Figaro’, “Pavard ha perso il comando nell’inizio disastroso della formazione di Didier Deschamps. Non è mai riuscito ad emergere e non ha maturato punti a suo favore nel ballottaggio con il compagno di reparto Koundé, subentrato al 65′ minuto di gioco“. Anche per i lettori de ‘L’Equipe’ Pavard ha fatto davvero male, con una media voto di 3.3 punti meglio soltanto del connazionale Todibo. Non certo il miglior biglietto da visita per un calciatore pagato 30 milioni di euro e sul quale sono riposte grandi speranze per il futuro come titolare fisso dell’Inter di Inzaghi.