Valore rosa, il Milan batte l’Inter (di poco): chi tocca quota 100 milioni

Il ‘Derby della Madonnina’ si gioca anche al difuori del campo. Ecco svelate le attuali valutazioni delle due rose. Dentro anche il nome del giocatore più costoso

Inter e Milan si preparano a darsi a breve battaglia in un attesissimo derby di settembre, sfida che sancirà poi quella che sarà l’attuale capolista della Serie A dopo sole quattro giornate di campionato.

Entrambe le compagini arrivano a questa sfida con 9 punti per parte avendo, sia l’una che l’altra, vinto e convinto nei primi tre e rispettivi turni. Sia la squadra di Inzaghi che quella di Pioli vantano all’attivo 8 reti. Nerazzurri che, però, dispongono di 0 gol subiti a differenza del ‘Diavolo’.

Una sfida che promette, perciò, scintille e non potrebbe essere altrimenti se a dover figurare in campo sono giocatori che dispongono di un’esorbitante valutazione economica, Lautaro Martinez su tutti.

Il valore della rosa del Milan (da 550,2 milioni) batte quello dell’Inter da 549,2: Lautaro il più costoso

Rose a confronto, quella del Milan – a livello economico – vale di più rispetto a quella dell’Inter. Lo dicono i dati.

I rossoneri beneficiano, infatti, di una rosa dal valore complessivo pari a 550,2 milioni di euro. Questo è quanto valgono, in totale, i cartellini degli attuali tesserati della rosa rossonera. In casa Inter, invece, si è fermi a quota 549,2 milioni: somma leggermente inferiore rispetto a quella del ‘Diavolo’. Nerazzurri che, però, possono in qualche modo fare affidamento su un’altra cosa.

E’, infatti, Lautaro Martinez l’uomo che – oltre a scendere a breve in campo nel derby di sabato pomeriggio ore 18 – vale più di tutti. Il ‘Toro’ di Bahia Blanca ha, infatti, una valutazione da tripla cifra. In questa, a tratti speciale, classifica troviamo Nicolo Barella fermo al secondo posto (non a caso, sono loro gli unici due candidati nerazzurri al Pallone d’oro).

C’è spazio, però, anche per l’ex di questa sfida – Hakan Calhanoglu – sul podio con l’altro nerazzurro Alessandro Bastoni lì al suo fianco. Un derby che perciò, numeri alla mano, avrà un valore da oltre un miliardo di euro complessivo.

L’Inter è la 29esima squadra al mondo più costosa: la classifica

Il CIES Football Observatory, come da suo solito, si è preso la briga di stilare la classifica inerente alla sua 430esima edizione del Football Observatory Weekly: post dedicato esclusivamente alle 100 società al mondo che hanno investito maggiormente, a livello economico, in calciatori ad oggi presenti nella propria rosa.

I dati parlano chiaro. Manchester United, Chelsea e Manchester City, assieme al PSG, sono i club che hanno speso oltre un miliardo di euro. Cifre monstre rispettivamente pari a: 1,150 miliardi; 1,134 miliardi; 1,042 miliardi e francesi fermi a quota 1 miliardo di euro.

Bisogna, invece, scendere fino al 13esimo posto per vedere la prima squadra italiana più ‘golosa’. In questo caso la Juventus, seguita poi da Napoli – piazzata al 16esimo posto – Milan – fermo in 25esima posizione – e Inter appaiata lì al 29esimo posto.