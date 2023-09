Olanda o Francia, Inter pronta a chiudere l’operazione

I nerazzurri hanno in mente di concludere quest’altro affare per gennaio. Svelati tutti i dettagli inerenti a quest’effettiva trattativa

Mai come nella passata finestra di calciomercato estiva, l’Inter ha concluso così tante operazioni di mercato.

Proprio i nerazzurri hanno, infatti, portato a termine innumerevoli affari: sia in entrata che in uscita (e questo vale sia in Italia che all’estero). Potrebbe essere proprio in terra straniera, così come già accaduto in passato per l’appunto, che Marotta e Ausilio potrebbero finire per mettere a segno un’altra operazione.

In questo caso non tesserando un nuovo giocatore, bensì liberandosi di un calciatore che – ormai da anni – sta continuando a dare eccome problemi all’intera dirigenza della ‘Beneamata’. Sì, stiamo parlando proprio di Lucien Agoume: giovane calciatore che è da considerarsi, a tutti gli effetti, fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi e i suoi.

Agoume via a gennaio: scelta fatta dall’Inter. Non solo Ligue 1, occhi anche dall’Eredivisie

A differenza di quant’accaduto negli scorsi anni, dove il giocatore era già stato girato più e più volte in prestito, l’Inter non è riuscita a liberarsi in quest’estate di Lucien Agoume: centrocampista rimasto ancora una volta sul groppone di Inzaghi e i suoi.

Ad oggi, infatti, il francese risulta essere l’ottavo centrocampista centrale di cui la ‘Beneamata’ dispone attualmente in rosa. Dietro, perciò, anche a Stefano Sensi: passato in vesti di settima alternativa lì in mediana dopo l’arrivo a zero di Davy Klaassen nell’ultimissimo giorno del mercato estivo.

Diverso sarà, invece, a gennaio dove l’Inter farà di tutto pur di liberarsi del giovane classe ’02. Il francese può sì essere chiamato ad una nuova avventura in Francia ma occhio, inoltre, ad una possibile esperienza in Olanda. Agoume potrebbe, di fatto, finire per intrigare anche qualche club militante quest’oggi in Eredivisie oltre che alla sola Ligue 1.