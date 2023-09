Dall’Inter alla Juve: accordo e clausola da 90 milioni

Ritorno impossibile in Serie A per il terzino dell’Atletico Madrid, trattenuto coi denti da Simeone e prossimo al corposo rinnovo con clausola annessa

Inter e Juventus destinate ad incrociare nuovamente i propri destini nei prossimi mesi, in vista della sessione invernale di mercato. Le due compagini, tra le favorite ai vertici del campionato di Serie A, sarebbero infatti intenzionate a spartirsi la piazza tra botta e risposta convinti per poter tentare di strappare dalle grinfie di Diego Simeone un profilo di mercato condiviso.

Si tratta di un calciatore che conosce discretamente bene il mondo calcistico italiano per aver giocato in passato con la maglia dell’Udinese, prima di passare all’Atletico Madrid dietro ad un compenso di circa 20 milioni di euro con la promessa di siglare un contratto fino al giugno 2027.

Nahuel Molina ha impressionato da allora, tanto da conquistarsi anche un posto nella Nazionale Argentina di Lionel Scaloni vincitrice dello scorso Campionato del Mondo in Qatar. Questa esterna soddisfazione però non basta: il terzino vuole ancora di più. E a quanto pare la dirigenza madridista potrebbe presto accontentarlo.

Molina verso il rinnovo con clausola, per Inter e Juventus strada in salita

Stando alle informazioni raccolte da ‘Mundo Deportivo’, c’è rispetto e voglia reciproci di continuare l’avventura con l’Atletico Madrid. Per questo motivo Molina è proiettato verso la firma di un nuovo contratto a condizioni rivisitate che rispecchino l’importanza del calciatore all’interno del progetto tecnico di Simeone.

Certo è che all’interno della bozza verrà anche aggiunta una clausola rescissoria da 90 milioni di euro destinata a tutti i club che potrebbero permettersi una cifra simile per bypassare la trattativa diretta con il club cedente.

Giusto una forma di scrupolo, anche per scacciare tutte le pressioni delle pretendenti che come Inter e Juventus hanno tallonato Molina negli scorsi mesi in attesa di scoprire di più del suo futuro all’Atletico. Ora la situazione sempre andare incontro ad una naturale definizione, togliendo alle due pretendenti ossigeno prezioso per la caccia all’uomo. Non si esclude che continueranno a monitorarlo, ma le condizioni impossibiliterebbero entrambe per un eventuale assalto il prossimo gennaio.