DIRETTA Serie A, Inter-Milan: segui la cronaca LIVE del derby

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Milan di Pioli nel derby della quarta giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter affronta il Milan allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in una super sfida valida come secondo anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. Un derby della Madonnina tra due formazioni che sono ancora a punteggio pieno che sarà diretto dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalle vittorie senza subire gol contro il Monza, contro il Cagliari e contro la Fiorentina prima della sosta per le Nazionali, vogliono allungare la striscia di derby vinti nel 2023: finora quattro su quattro tra Supercoppa Italiana, Serie A e la doppia sfida delle semifinali della scorsa Champions League. Dall’altro i rossoneri dell’ex Stefano Pioli, che a loro volta hanno fatto filotto battendo il Bologna, il Torino e la Roma, puntano invece a prendersi una rivincita oltre alla vetta solitaria della classifica. La stracittadina di Milano sarà trasmessa in tv, su tablet e smartphone in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. La passata stagione il ‘Biscione’ si impose con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez. Interlive.it vi offre il big match di San Siro live in tempo reale.