Formazioni UFFICIALI Inter-Milan: Inzaghi ne cambia solo uno

Le scelte di Inzaghi e Pioli per la stracittadina in programma alle ore 18 e valevole per la quarta giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni del derby di scena fra circa un’ora al ‘Meazza’ e valevole per la quarta giornata di Serie A.

Acerbi ha vinto il ballottaggio con de Vrij e, quindi, sarà lui a guidare la difesa dell’Inter. Per l’ex Lazio prima gara della stagione. Inzaghi conferma il restante blocco di questo inizio di campionato, davanti la coppia Thuram-Lautaro. Sponda rossonera, Pioli mette in campo l’undici previsto: Kjaer centrale al posto dello squalificato Tomori e dell’infortunato Kalulu, in attacco Pulisic e Leao ai lati di Giroud.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-MILAN

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli

ARBITRO: Sozza di Seregno