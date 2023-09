Inter, cambia la data: partita rinviata

Anche Inter-Verona da riprogrammare nel calendario di Serie A come altre tre gare di fine girone d’andata, ecco il motivo alla base della decisione della Lega

Giocate le prime tre partite di campionato e premuto il tasto pausa per far spazio alla disputa dei due impegni internazionali dell’Italia contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina, l’Inter è nuovamente proiettato in Serie A con l’obbligo di macinare quanti più risultati utili possibili e creare già dalle prime battute un netto distacco sulle altre pretendenti.

Oggi si gioca il primo derby della stagione contro il Milan che rappresenterà un primo crocevia nel percorso nerazzurro, ma gli impegni saranno tanti da qui alla fine dei giochi e non nasconderanno evidenti difficoltà. Con l’avvento della fase a gironi di Champions League e di Coppa Italia, poi, l’Inter dovrà aumentare il dispendio energetico e iniziare a fare appello a tutte le proprie risorse in campo.

Inter-Verona rinviata per la Supercoppa Italiana con Fiorentina, Napoli e Lazio

Ciò sarà necessario soprattutto in concomitanza con la chiusura del girone d’andata di campionato inizialmente in programma intorno al 6-7 gennaio del prossimo anno.

Stando ad uno studio tecnico promosso dalla Lega Serie A, l’Inter non potrà infatti disputare il proprio incontro con il Verona in quel weekend a causa della sovrapposizione di impegni con la nuova formula della Supercoppa Italiana da disputare ancora una volta in Arabia Saudita per ragioni di marketing. Allo stesso modo dovranno rinunciarvi anche le altre tre finaliste Fiorentina, Napoli e Lazio.

Le partite precedentemente rinviate verranno quindi recuperate nella finestra infrasettimanale tra martedì 23 e mercoledì 24 gennaio 2024, con gli orari che verranno comunicati in seguito.