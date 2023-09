Marotta: “Frattesi? Non ci sono titolari e riserve”. Poi esalta Inzaghi

By

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro prima della stracittadina tra Inter e Milan valevole per la quarta giornata di Serie A

“C’è la consapevolezza che siamo una società che deve competere con ambizione. L’ambizione non è arroganza, bensì grande orgoglio. Lavoriamo insieme da tre anni con Inzaghi, adesso ci sono più certezze e maggiore affiatamento. Sono vantaggi e tesoro che dobbiamo sfruttare”. Pensieri e parole di Marotta poco prima del derby col Milan valevole per la quarta giornata di Serie A.

L’Ad dell’Inter ha poi tessuto le lodi di Inzaghi: “Come allenatore è ancora molto giovane, sicuramente è riuscito ad adattarsi a una realtà diversa rispetto alla Lazio – le sue parole al microfono di ‘Dazn’ – Inzaghi ha acquisito sicurezza e determinazione nella sua leadership, era già bravo quando è arrivato però ora lo vedo in miglioramento. È una certezza per l’Inter e il leader di questo gruppo. Al di là dei risultati, sono le prestazioni della squadra che certificano questo”.

FRATTESI – “Era obbligo da parte della società costruire un gruppo altamento competitivo, naturalmente rispettando i parametri economici. Non ci sono titolari e riserve, ci sono titolari e co-titolari. Ci sarà spazio per tutti per dimostrare il proprio valore. Frattesi è intelligente ed è arrivato adesso”.

SECONDA STELLA – “Lo Scudetto è un obiettivo importante, da parte nostra bisogna essere ambiziosi. Sia noi che il Milan siamo nella griglia ristretta per il titolo, sicuramente vogliamo essere protagonisti”.