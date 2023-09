Lautaro-Morata, l’assurdo scenario dalla Spagna

Dall’estero prende quota un intreccio di mercato che ha a dir poco del clamoroso. Tutti i dettagli a riguardo

Lautaro Martinez è quel calciatore che ad oggi s’ha da considerarsi, senz’alcun ombra di dubbio, il vero e proprio uomo simbolo dell’Inter.

Nominato, a inizio stagione, il neo Capitano della ‘Beneamata’, il ‘Toro’ di Bahia Blanca si è già preso l’Inter sulle spalle. I suoi importanti numeri, a questo punto, hanno lanciato non soltanto un forte segnale a tutte le rivali di A ma, a maggior ragione, anche all’estero.

Il Real Madrid in particolar modo, oltre ai soli Manchester United e Atletico, continua ad essere particolarmente interessato all’ex Racing Club: calciatore che in questo momento dispone, come minimo, di un valore economico attorno ai 90-100 milioni di euro.

Chiaro che, in caso di presunto addio da parte di Lautaro, l’Inter avrebbe a quel punto bisogno di un nuovo attaccante ed ecco che, in Spagna, hanno già le idee ben chiare su chi possa essere, eventualmente, l’erede dell’argentino.

Morata erede di Lautaro? L’assurdo piano dalla Spagna con tanto di rinnovo e conseguente addio dall’Atletico

Dalla Spagna rilanciano questo assurdo scenario di mercato. Alvaro Morata, quest’oggi in scadenza con l’Atletico Madrid, potrebbe finire per estendere la durata del suo contratto assieme agli spagnoli – presumibilmente sino a giugno 2026 (pare che ci sia già un accordo) – dicendo poi conseguentemente addio agli stessi ‘Colchoneros’.

Visto e considerato il forte interesse da parte di alcune big europee per Lautaro Martinez, infatti, l’idea potrebbe essere quella che, una volta ceduto il ‘Toro’ di Bahia Blanca, l’Inter provi a farsi avanti – in questo caso una volta per tutte – per l’ex Juventus.

Questo l’intreccio di mercato che giunge direttamente dalla Spagna, precisamente dal portale ‘Todofichajes.com‘. Una voce che, c’è da dirselo, ad oggi pare totalmente infondata.

Trattasi, infatti, di un’ipotesi per nulla percorribile. In caso d’addio a Lautaro, la ‘Beneamata’ finirebbe, a quel punto, per investire quei potenziali 90 milioni di euro – come minimo – in un centravanti in grado di fare ancora la differenza a grandi livelli in Europa e non per una prima punta che, per quanto brava possa essere, dispone già di trent’anni sulle proprie spalle. A breve trentuno.