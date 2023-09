Mourinho manda un messaggio all’Inter: annuncio UFFICIALE su Lukaku

Il tecnico portoghese, uscito vincitore per 7-0 dal match con l’Empoli, ha parlato anche del belga. Nel frattempo Inter-Roma del 29 ottobre si avvicina sempre più

Manca circa un mese di tempo al primo confronto stagionale tra nerazzurri e giallorossi: sfida attesissima da entrambe le parti, a maggior ragione lato Inter.

Sarà, infatti, nel giorno 29 ottobre che andrà in scena Inter-Roma: sfida che non soltanto metterà difronte due delle più forti formazioni militanti quest’oggi in Serie A, ma in cui è atteso Romelu Lukaku: ex della gara, così come Jose Mourinho (con la sottile differenza che il portoghese continua ad essere ancora ricordato con piacere in quel di Milano).

Con assoluta certezza, c’è da dirlo, il belga verrà continuamente fischiato dall’intera tifoseria nerazzurra complice quanto accaduto, naturalmente, negli scorsi mesi (faccenda di cui tutti quanti noi siamo oramai a conoscenza) ed ecco che, ad aver provato a limitare i danni anche questa volta, è stato lo stesso ‘Special One’: tecnico che ha parlato a proposito dell’ex Manchester United in occasione di Roma-Empoli, match giocatosi ieri sera e terminato 7-0 in favore dei giallorossi.

Mourinho: “L’Inter non ha motivo di essere arrabbiata per Lukaku. Devono essere contenti per me, mi serviva”

Jose Mourinho, tecnico intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ nel post gara di Roma-Empoli, ha parlato così a proposito di Romelu Lukaku: ex calciatore dell’Inter che dalle parti di Milano continua ad essere ancora ricordato con astio.

“Romelu ora è felice. E’ un calciatore che ha bisogno di sentirsi amato, ben voluto. Ha grande voglia di vincere, quando è arrivato qui a Trigoria ha subito captato il segnale che la Roma aveva un gran bisogno di lui” – esordisce.

“L’Inter non ha motivo di essere arrabbiata con lui, in fin dei conti hanno una squadra straordinaria composta da molti attaccanti forti e poi hanno anche vinto il derby. Devono essere felici per me, il loro ex mister, che aveva bisogno di Lukaku” – conclude.