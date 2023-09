Asllani a titolo definitivo, 25 milioni all’Inter

Il centrocampista potrebbe lasciare l’Inter a gennaio in caso di affondo diretto della pretendente inglese, ma difficile che parta a stagione in corso

Partenza a razzo per l’Inter e bottino pieno fino a questo momento in campionato. Non poteva esserci partenza migliore e quel che fa sorridere Simone Inzaghi è la grande partecipazione da parte di tutti i calciatori a sua disposizione. Dai titolari fissi ed inamovibili a quelli che, invece, sanno farsi trovare pronti nel bisogno. Come accaduto per Davide Frattesi considerato oggi riserva extralusso, ma anche lo stesso Kristjan Asllani.

Il giovane centrocampista albanese è subentrato nei minuti finali del derby contro il Milan con la consapevolezza di dover gestire il possesso e non farsi trovare scomposto in fase di ripiegamento. Chiaro che il punteggio maturato ha permesso controllo di manovra in tutta serenità, ma per un club perfezionista è sacrosanto dover mantenere lo stesso livello d’attenzione per tutti i novanta minuti di gioco. Asllani ha fatto il suo, tentando anche la via della rete con una conclusione finita poi alta sopra la testa di Maignan. Il ragazzo c’è, ma servirebbe qualche minuto in più nelle gambe per capire se potrà essere ancora da Inter in futuro.

Asllani al Brighton, la stagione è lunga: Inter restia

Come dichiarato da lui stesso qualche tempo fa, non avrebbe desiderato destinazione migliore ed è stato felice di esser rimasto all’Inter per un altro anno ancora. Molto del suo futuro dipenderà però dalle condizioni d’impiego da qui ai prossimi mesi, con la sessione invernale di mercato primo scoglio di sbarramento.

Su Asllani naviga il Brighton di Roberto De Zerbi, il quale lo aveva sondato già tempo addietro come possibile soluzione per il suo centrocampo. Non si esclude che – visto il minutaggio ridotto – il centrocampista possa essere stuzzicato a cambiare maglia. Tanto più se dovesse arrivare un’offerta intorno ai 25 milioni, piuttosto convincente. L’Inter però crede ancora in lui e difficilmente potrebbe privarsene a stagione in corso. Discorsi dunque rimandati in estate.