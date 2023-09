Furiosa litigata nel derby, ecco cosa è successo

Clamoroso retroscena inerente a Inter-Milan in arrivo. Svelato quanto accaduto nel bel mezzo dei 90′ di gioco di tale appuntamento. L’episodio è da non crederci

Come da suo solito, ormai, Inter-Milan continua a restare anche a distanza di anni una delle tante partite di cartello del nostro campionato di Serie A.

Sì, in effetti è proprio così. Il, giustamente tanto osannato, ‘derby della Madonnina’ non passa mai di moda. Tale appuntamento ci ha sempre abituato a vedere Inter e Milan l’una difronte all’altra: due delle più storiche e blasonate squadre che il calcio italiano abbia mai avuto.

C’è da dirlo. Passano gli anni, eppure, questo tanto atteso match non finisce mai di annoiarci. Oltre che di stupirci. Tralasciando il doppio Euroderby andato in scena nella passata stagione (probabilmente, anzi sicuramente) uno di quei derby che gli interisti ricordano con grandissimo piacere è, senz’alcun ombra di dubbio, quello andato in scena circa tre anni fa di tempo.

Non avete ancora capito di quale stiamo parlando, esattamente? Se non altro di quel confronto terminato 4-2, in rimonta, in favore dell’Inter: match dei cui retroscena ci ha parlato direttamente in prima persona un ex della gara.

Borja Valero rivela: “Lukaku e Brozovic litigarono in quel derby. Conte, a quel punto, incominciò a strillare”

Borja Valero, ex centrocampista passato anche tra le file dell’Inter e quest’oggi in vesti di opinionista sportivo, ha recentemente rivelato un aneddoto inerente a quel derby andato in scena in quel 9 febbraio 2020, terminato poi 4-2 in favore della ‘Beneamata’.

Questo è, di fatto, quanto raccontato in prima persona dall’allora centrocampista dell’Inter nel bel mezzo di ‘Abici del derby’, format andato in onda su ‘DAZN’: “In occasione di quel derby, rientrammo negli spogliatoi con Brozovic e Lukaku che stavano litigando. Si dicevano di tutto e noi, nel mentre, stavamo perdendo 0-2 “ – esordisce.

“Nello spogliatoio dell’Inter, c’è uno stanzino riservato all’allenatore accanto alla sala dei giocatori. Conte sentì le urla di quel litigio e, a quel punto, aprì la porta. Chiese: “Che succede? Litigate?”. Successivamente ci fu un momento di stallo con Conte che urlò poi: “Bravi, litigate! Così dovete fare, fa bene! Litigate!”.

Conclude infine lo spagnolo: “Continuò a spronarci strillando. Uscimmo carichissimi nel secondo tempo e ribaltammo il derby, da 0-2 a 4-2. Fu incredibile”.