Verso Real Sociedad-Inter, un grande assente per Inzaghi

L’esterno destro non prenderà il volo verso la Spagna per contribuire alla prestazione dell’Inter contro la Real Sociedad nella prima notte europea

Chiuso in bellezza il passato weekend, l’Inter non si è adagiato sugli allori. Anzi, da squadra consapevole, è andata incontro agli allenamenti di preparazione alla primissima fase a gironi di Champions League con lo spirito di chi non ha voglia di commettere errori.

Questa mattina è stato svolto il solito allenamento di routine di rifinitura prima di prendere il primo volo per la Spagna dove nella cittadina di San Sebastian dovrà affrontare una Real Sociedad intelligente e da non sottovalutare. Applaudito Davide Frattesi, uno dei protagonisti dello scorso derby contro il Milan e potenziale carta jolly di Inzaghi proprio domani sera, mentre un altro uomo d’esperienza ha dovuto alzare bandiera bianca.

Cuadrado ko per un’infiammazione, rientrerà ad Empoli

Per Inzaghi si tratta di una tegola importante perché Juan Cuadrado offre tutto ciò che un palcoscenico di Champions League demanda. Corsa, scaltrezza e imprevedibilità.

Il calciatore si è fermato ai box per una infiammazione al tendine e dunque non si aggregherà al gruppo nerazzurro in partenza verso le sponde spagnole, dovendolo aspettare soltanto per il prossimo match di campionato contro l’Empoli.