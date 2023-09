Flop Arnautovic, è già terremoto in casa Inter: “Ricorda un ex”

Il centravanti nerazzurro impatta con difficoltà nel match di Champions League e i tifosi si scatenano sul web, facendo un parallelo poco gradito

Si è già detto e scritto tanto sul modo in cui Simone Inzaghi ha preferito gestire la partita d’esordio in Champions League contro la Real Sociedad. Tutto sommato, al di là della prestazione sottotono, la squadra nerazzurra ha saputo tenere testa agli spagnoli partendo da diverse sostituzioni rese necessarie da un turnover che non avrebbe ammesso soluzioni alternative.

Tra i protagonisti in negativo c’è stato Marko Arnautovic alla sua prima da titolare con l’Inter. Letture negli spazi sbagliate e una scarsa incisività hanno caratterizzato la sua prova, facendo tornare alla mente dei tifosi nerazzurri una figura piuttosto contestata soprattutto nel corso della passata stagione. Si tratta di Joaquin Correa, ex centravanti dell’Inter ceduto all’Olympique Marsiglia proprio nei giorni finali della sessione estiva di mercato.

Arnautovic come Correa, il paragone da brividi

Il centravanti argentino venne di fatto penalizzato da uno scarso minutaggio, segno dell’incostanza delle sue prestazioni occorse nelle poche presenze raggiunte con la maglia nerazzurra. Oltretutto, la sua fragilità muscolare ha fatto ricredere anche lo stesso Inzaghi.

Il paragone tra i due centravanti non è certo il miglior biglietto da visita per l’austriaco, che adesso deve far carico di tutta la sua esperienza per mettere a segno il primo sigillo stagionale e giustificare la spesa nerazzurra. Ci sono ancora molte partita da qui alla fine e ci saranno altrettante possibilità di farsi ricredere. Non è certo una partita a segnare le sorti di un calciatore. A sua discolpa c’è da dire che la Real Sociedad è stata particolarmente organizzata nell’arginare la manovra di impostazione nerazzurra e non permettere agli esterni di macinare metri in avanti.