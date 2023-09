Infortunio Calhanoglu: cosa filtra sulla trasferta di Empoli

Il turco, rimasto assente per il match di Champions con la Real Sociedad per un affaticamento all’adduttore, continua a tenere in apprensione Simone Inzaghi

L’Inter, in occasione della trasferta di San Sebastian alla ‘Reale Arena’, ha dovuto fare a meno di Hakan Calhanoglu: vero e proprio faro del centrocampo nerazzurro.

Il turco non è nemmeno partito alla volta della Spagna a causa di un affaticamento all’adduttore rimediato nell’allenamento mattutino dello scorso martedì 19 settembre. Le sue condizioni, a quel punto, hanno immediatamente messo in forte apprensione l’intero ambiente Inter e tutti i suoi tifosi.

Al suo posto, nell’undici titolare sceso in campo contro la Real Sociedad, è comparso il nome di Kristjan Asllani. Ora che questa trasferta è ormai alle spalle, però, resta da dover fare i conti con il campionato. Ecco cosa filtra, a questo punto, sulle condizioni di Calhanoglu in vista della trasferta di Empoli, in programma nella prossima domenica 24 settembre alle ore 12:30 in quel del ‘Castellani’.

Escluse lesioni per Calhanoglu: esami negativi ma il turco è in dubbio per Empoli

Gli esami effettuati nelle scorse ore da Hakan Calhanoglu hanno dato esito negativo.

Dai controlli medici effettuati è, infatti, emerso fuori che, fortunatamente, sono escluse lesioni per il turco. Trattasi, a questo punto, soltanto di un affaticamento muscolare. Ciò nonostante, in casa Inter, le condizioni di Calhanoglu continuano ad essere monitorate di ora in ora.

L’ex Milan resta, infatti, in forte dubbio per la trasferta in programma al ‘Castellani’ nella prossima domenica. Alquanto rischioso gettarlo in campo sin da subito dopo che lo stesso classe ’94 ha accusato questo problema, seppur di media entità, a inizio settimana.

Nella migliore delle ipotesi, il classe ’94 dovrebbe, soltanto, finire per figurare tra i convocati di Simone Inzaghi. Decisione, però, attesa nei prossimi giorni.

In caso di forfait da parte del turco, vedremo se il tecnico piacentino darà nuovamente fiducia ad Asllani in cabina di regia oppure attuerà altre scelte.

Da sapere che, nelle scorse ore, anche un altro centrocampista nerazzurro ha accusato un problema fisico. Si tratta di Stefano Sensi, reo di aver rimediato un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra. Da valutare, perciò, anche le sue di condizioni in casa Inter. Così come quelle di Juan Cuadrado, assente anche lui nella trasferta di ieri sera andata in scena al San Sebastian.