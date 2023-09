Inter sul dopo Cuadrado: ricambio a zero dalla Spagna

Terminato l’anno del colombiano la dirigenza potrebbe tentare il colpo Vazquez in uscita dal Real Madrid a parametro zero, soluzione usato sicuro per Inzaghi

Non avendo convinto a pieno lo staff di Simone Inzaghi nell’esperienza annuale in prestito, Raoul Bellanova ha fatto rientro al Cagliari lasciando all’Inter buon margine di operatività sul mercato per scovare il suo sostituto. La dirigenza nerazzurra ha infine optato per Juan Cuadrado, reduce dalla separazione a parametro zero con la Juventus dopo una trafila lunghissima in riva al Po.

L’esterno colombiano, notoriamente duttile e dalla buona spinta offensiva, detiene oggi lo scettro di riserva per eccellenza di Denzel Dumfries e potrebbe rappresentare una buona risorsa da sfruttare soprattutto nei minuti finali di partite particolarmente bloccate nel punteggio. La sua avventura però non sarebbe destinata a durare a lungo.

Secondo le stime, Cuadrado potrebbe non incorrere nello studio di un eventuale rinnovo di contratto, in scadenza nel giugno 2024 come da accordi premeditati. A meno di clamorose rivisitazioni in corso d’opera, dunque, il duo composto da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio potrebbe spostare la propria attenzione su un nuovo profilo da inserire in squadra in futuro.

Vazquez erede di Cuadrado, opzione gratuita in scadenza

Tra i potenziali nomi in lista spunta anche quello di Lucas Vazquez, già vecchio pallino di club di Serie A come il Milan.

Lo spagnolo, ben valorizzato dal Real Madrid e divenuto parte integrante del progetto madridista negli ultimi anni, non sarebbe in procinto di firma il rinnovo di contratto e avrebbe dunque la strada spianata per far breccia altrove. Nel caso dell’Inter si tratterebbe di un buon acquisto, anch’esso a costo zero, puntando soprattutto sulla grande duttilità e quel filo di esperienze di stampo internazionale che potrebbero tornare utili anche in Champions League. Un profilo alla Cuadrado, insomma, ma con qualche anno in meno all’anagrafe.

Anche nel suo caso, però, le valutazioni verranno compiute soltanto nei prossimi mesi. Perché per quanto la sua voglia sia quella di macinare minuti da protagonista, né il Real né l’Inter arriverebbero a promettergli grandi numeri. Questo potrebbe infine spingerlo a sposare tutt’altra causa. Restando eventualmente in Spagna.