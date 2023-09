Quinta giornata Serie A: designato l’arbitro di Empoli-Inter

By

Scelto il giudice di gara che condurrà i nerazzurri in occasione del quinto turno di campionato. Secondo gettone complessivo assieme all’Inter per lui

La Lega Serie A ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la quinta giornata di campionato. Inter impegnata, questa volta, nella trasferta di Empoli.

I toscani, rei di aver da poco esonerato Paolo Zanetti (al suo posto è subentrato nuovamente Aurelio Andreazzoli) ospiteranno gli attuali vice Campioni d’Europa nella cornice di pubblico del ‘Carlo Castellani’. Match che prenderà il via alle ore 12:30 di domenica prossima 24 settembre.

L’Inter arriva a questa sfida forte del pareggio maturato ieri sera, nel finale, alla ‘Reale Arena’ di San Sebastian contro la Real Sociedad: partita conclusasi col punteggio di 1-1. Del tutto opaca la prova offerta da parte dei ragazzi di Simone Inzaghi: questi ultimi pronti a rilanciarsi pur di tornare a regalare al più presto un’altra gioia ai propri tifosi.

Scelto Marcenaro per Empoli-Inter: la designazione arbitrale completa

Sarà Matteo Marcenaro a condurre Empoli-Inter, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A Tim.

Il giudice di gara della sezione di Genova, nell’arco di tutta la sua carriera, ha diretto i nerazzurri in una sola occasione (da segnalare, in quella circostanza, una vittoria a favore della ‘Beneamata). Secondo gettone in arrivo, perciò, assieme all’Inter: questa volta di scena al ‘Carlo Castellani’.

Scelti: Colarossi e Cipressa come assistenti, IV uomo designato Fourneau, mentre al VAR ci sarà la coppia Valeri-Gariglio.