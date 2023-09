Chi è Brais Mendez: l’uomo dell’1-0 in Real Sociedad-Inter

Lo spagnolo ha aperto le danze nel match valevole per il primo turno dei gironi di Champions. Tutto quello che c’è da sapere su di lui e sui possibili scenari futuri

Brais Mendez, vera e propria spina nel fianco per i nerazzurri in occasione del match d’andata disputatosi tra Real Sociedad e Inter nello scorso mercoledì sera, è probabilmente il calciatore che, al pari di Barrenetxea, ha scombussolato maggiormente i piani difensivi della ‘Beneamata’.

E’ stato, infatti, proprio il classe ’97 a creare scompiglio alla retroguardia nerazzurra segnando, non per nulla, la rete dell’1-0 contro la squadra di Simone Inzaghi. L’attuale numero 23 della formazione spagnola ha approfittato di un errore difensivo da matita rossa da parte di Bastoni spedendo poi la palla in rete alle spalle di Yann Sommer, rimasto impotente nella circostanza. Non è questo, però, il singolo episodio di Brais Mendez che ne fa di lui un vero e proprio giocatore importante, oltre che decisivo.

Da diversi anni, ormai, l’ex Celta Vigo – pur essendo un trequartista, adattato poi dal tecnico Barrenetxea nel ruolo di mezz’ala – sta riuscendo nell’intento di terminare ogni singola stagione in doppia cifra. Era già accaduto nella regular-season 20-21 (in cui Brais mise a referto 9 gol sfiorando, praticamente, il tetto delle 10 reti stagionali) e, successivamente, in quella 22-23: annata in cui il forte e duttile centrocampista ha siglato 11 gol e 8 assist. Una sorta di centravanti tascabile insomma, visti i suoi numeri.

Brais Mendez: il centrocampista da dieci reti a stagione che potrebbe venir offerto all’Inter. Piace già in Europa

Brais Mendez, profilo di cui vi abbiamo abbondantemente parlato in precedenza, è un nome che tra le tante cose potrebbe anche finire per trovare posto sul tavolo situato, quest’oggi, dalle parti di ‘Viale della Liberazione’.

Proprio il classe ’97 potrebbe, infatti, finire per essere proposto all’Inter tramite agenti. Nonostante un accordo che scadrà a giugno 2028 assieme alla Real Sociedad, il forte e duttile centrocampista spagnolo (tramite un presunto e futuro tentativo da parte dei suoi intermediari, lo ribadiamo) potrebbe anche finire per cambiare squadra al termine della stagione ricorrente per via di quelli che sono, ad oggi, i suoi impressionanti numeri.

Da sapere, però, che la valutazione del medesimo calciatore è in drastico aumento. In questo momento, infatti, lo stesso Brais Mendez (tra l’altro MVP del match andato in scena, per l’appunto, due giorni fa esatti tra i biancazzurri e la ‘Beneamata) dispone di una valutazione economica attorno ai 30-35 milioni di euro: tutt’altro che accessibile per diversi club, big europee escluse.