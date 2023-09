Osservatore lanciato e nuovo derby Inter-Milan: piace il bomber di Serie A

By

Le due rivali potrebbero provare a tallonare il Lecce per l’acquisto del nuovo centravanti giallorosso prelevato dallo Dunajská Streda, ha già stupito in Serie A

Inter e Milan hanno chiuso da poco i conti nello scontro diretto di Serie A, nonché primo derby di questa stagione. I nerazzurri ne sono usciti vincitori sul campo, mentre ai rossoneri resta l’amaro di una sconfitta particolarmente bruciante ai fini della classifica e dell’umore generale della squadra. Ma per Stefano Pioli è già tempo di rialzare la testa e riprendere in mano il proprio destino, al fine di riacciuffare la vetta attualmente occupata in solitaria dai rivali nerazzurri.

Oltre questo, però, Inter e Milan continueranno a darsi battaglia anche nei prossimi mesi. Ciascuno portando avanti il proprio operato sul mercato, con Simone Inzaghi in prima fila ad assistere alle imprese strategiche del duo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Stando alle ultime informazioni prodotte da ‘La Gazzetta dello Sport, le due cugine rivali sarebbero state pizzicate dalle recenti, ottime prestazioni del giovanissimo centravanti montenegrino Nikola Krstovic. Attualmente sotto contratto con il Lecce, il calciatore è stato prelevato da Corvino proprio nella passata sessione estiva dal club slovacco Dunajská Streda per 4 milioni di euro. L’ennesimo colpo di rilievo per il direttore sportivo salentino, dimostratore di un’ottima capacità visionaria.

Krstovic tra Inter, Milan e calcio estero: sorpresa in Serie A

Krstovic ha messo a segno tre reti nelle uniche tre uscite stagionali cui ha preso parte, racchiuse tutte nel fazzoletto di 180 minuti di gioco effettivi. Una media strabiliante per un esordiente con indosso una maglia che nutre crescenti ambizioni.

Qualora dovesse continuare su questa strada non si esclude che il suo destino possa portarlo altrove, con le grandi di Serie A a tenerlo già d’occhio. Inter e Milan potrebbero persino darsi battaglia concreta la prossima estate, quando ci sarà bisogno di limare qualche altro piccolo dettaglio nel reparto offensivo. Intanto entrambe lo seguono da vicino: segnalata la presenza di osservatori all’U-Power Stadium di Monza nell’ultimo incontro di campionato fuori casa del Lecce. Senza contare anche le potenziali pretendenti estere.