Dal Milan all’Inter: i nerazzurri hanno la possibilità di rifarsi il look in attacco

Il seguente e presunto scenario di mercato rischia di favorire i nerazzurri e non più il ‘Diavolo’. Questa è la possibilità di cui tener conto

L’Inter, nella passata finestra di calciomercato estiva, ha accolto alla propria corte la bellezza di dodici giocatori: tre di questi all’interno del proprio reparto avanzato.

Tre quarti dell’attacco precedente ha, infatti, subito una variazione. Al posto degli ex Lukaku, Dzeko e Correa (quest’ultimo ancora di proprietà nerazzurra) il club di ‘Viale della Liberazione’ ha abbracciato i nuovi arrivati Thuram, Arnautovic e Sanchez, seppur si sia trattato di un ritorno per quest’ultimo.

Ciò nonostante, l’Inter ha poi accarezzato la possibilità di poter accogliere un quinto centravanti (negli ultimi giorni si è parlato di Muriel o Jovic, anche se non è di loro due che vogliamo parlarvi quest’oggi, con l’ultimo accasatosi susseguentemente al Milan).

Ancor prima che il ‘Diavolo’ accogliesse l’ex Fiorentina, però, la medesima società rossonera ha provato ad assicurarsi prima le prestazioni sportive di Taremi – affare sfumato – e poi quelle di Willian Jose: altro centravanti su cui Pioli e i suoi non sono riusciti a mettere le mani e che, complice il suo accordo in scadenza col Real Betis, potrebbe finire per essere proposto, dal nulla, agli attuali vice Campioni d’Europa.

Willian Jose proposto all’Inter tramite agenti già a gennaio? E’ in scadenza

Sta facendo parlare un gran bene di sé Willian Jose, centravanti di attuale proprietà del Real Betis che, in quest’inizio di stagione, ha già lasciato il segno.

Proprio il classe ’91 è riuscito nell’intento di mettere a segno 3 importanti reti nelle prime 5 uscite di campionato con gli spagnoli dimostrando una sola ed unica cosa: vale a dire che, anche a trentun anni suonati (tra poco diventeranno trentadue) il brasiliano sa ancora, perfettamente, come si centra la porta.

Complice il suo accordo in scadenza a giugno 2024 col Real Betis, l’ex Real Sociedad (finito nel mirino del Milan negli ultimi giorni della passata sessione di calciomercato, lo ribadiamo nuovamente) potrebbe finire per essere proposto tramite agenti anche all’Inter: società che, come più che deducibile d’altronde, attuerà al termine di quest’annata qualche cambiamento là davanti. In alternativa, occhio al nome di Taremi: anche lui in scadenza e a lungo ricercato nel recente passato da entrambe le società milanesi.