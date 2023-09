Lukaku snobba l’Inter: “Roma, ecco cosa ho provato alla tua chiamata”

Il belga ha svelato tutti i retroscena che l’hanno portato a concludere la trattativa con la ‘Lupa’. L’Inter, visti i precedenti legati ai bianconeri, lo aveva già mollato

Romelu Lukaku è uno di quei nomi che ha letteralmente scombussolato la scorsa finestra di calciomercato estivo.

Ci son voluti, infatti, ben tre mesi di tempo per venire a conoscenza di quello che sarebbe stato il futuro del belga, quest’oggi ancora di attuale proprietà del Chelsea. Grazie ad un accordo ottenuto negli ultimi giorni di mercato, la Roma è riuscita ad assicurarsi il giocatore grazie alla via del prestito annuale dai ‘Blues’. Decisivo, però, quanto accaduto precedentemente.

Come ormai risaputo, infatti, l’Inter ha fatto di tutto e di più pur di riconfermare a inizio estate quello che era, sino a poco tempo prima, il proprio numero 90 in rosa. Ciò non è poi più avvenuto a causa di quanto accaduto fra Romelu Lukaku e la Juventus.

Una volta venuti a conoscenza dei continui e inaspettati flirt tra le due parti, i nerazzurri hanno poi, giustamente, deciso di non trattare più il belga e, a distanza di un po’ di tempo, ad averne approfittato è stato proprio il club capitolino: società di cui l’ex Manchester United ha parlato in questo modo.

Lukaku coccola la Roma: “Ho subito sentito l’affetto dei tifosi, ancor prima di arrivare. E’ bastata una chiamata”

Una volta intervenuto ai microfoni della Lega Serie A, Romelu Lukaku ha parlato a proposito del suo trasferimento alla Roma concretizzatosi, per l’appunto, nel corso degli ultimi giorni del mercato estivo.

“E’ bastata una sola chiamata. Qualche giorno prima dell’accordo mi hanno chiamato i proprietari e siamo subito finiti per parlare delle ambizioni di questa società. Da lì in poi è andato tutto veloce” – esordisce.