Marotta lo fa di nuovo: come Cuadrado, a zero dalla Juventus

Potenziale nuovo arrivo a giugno dopo l’addio alla Juventus di Allegri, ma la pista appare improbabile quantomeno per coprire una folta corsia esterna

L’azione di puntellamento dell’organico a disposizione di Simone Inzaghi per questa stagione è stata portata avanti dalla dirigenza dell’Inter con ingegno, andando incontro ad un netto risparmio di risorse anche fronte economico. Proprio quello che Giuseppe Marotta aveva intenzione di applicare, viste le incertezze finanziarie del club in mano a Steven Zhang, impegnato nel tentativo di ripagare il debito di Oaktree entro il prossimo anno.

Fra i colpi a zero principali c’è stato Juan Cuadrado, un conoscitore della categoria e con tante esperienze internazionali alle spalle. Utile soprattutto come spacca-partite, l’esterno colombiano è stato prelevato dalla Juventus sapendo però che entro il prossimo anno ci potrebbe essere un ulteriore ricambio in corsia. Tempo al tempo, in ogni caso, per decidere chi potrebbe prendere il suo posto.

Intanto dalla Juventus potrebbe svincolarsi un altro calciatore, accostato alle gesta nerazzurra a sprazzi in passato. Si tratta del terzino sinistro Alex Sandro, anch’egli noto per la sua lunga fila di successi in maglia bianconera e ormai giunto alle fasi finali della sua avventura con la ‘Vecchia Signora’. Già in scadenza nel giugno 2023, ha poi esercitato la clausola di rinnovo automatico portando così il suo contratto a terminare il prossimo anno. Un buon escamotage per non mettere in difficoltà Massimiliano Allegri e garantire allo stesso tempo altro terreno utile per sondaggi rivolti al brasiliano.

Alex Sandro come Cuadrado, a zero dalla Juventus nel 2024

L’Inter, al momento, non avrebbe bisogno di un nuovo esterno. Viste le buone prestazioni di Federico Dimarco e l’impatto positivo di Carlos Augusto.

Ma Alex Sandro potrebbe essere sfruttato anche come braccetto sinistro nella difesa a tre, come vice Alessandro Bastoni. Esattamente lo stesso approccio di adattamento mostrato da Matteo Darmian sul versante opposto. Un’eventualità che dovrebbe tuttavia bocciare prima Yann Bisseck, nel suo ruolo naturale. Inverosimile che l’ex Aarhus possa lasciare subito la barca nerazzurra in favore di un calciatore indirizzato verso l’epilogo della sua carriera professionale.