All’Inter come Asllani: occhi sul talento dell’Empoli

Fari puntati sul gioiellino in casa Empoli, l’Inter potrebbe affondare il colpo in futuro sulla scia dell’operazione Asllani e l’opera di ringiovanimento dell’organico

Potrebbe non essere stato il miglior biglietto da visita della stagione, ma non tutte le colpe della prestazione proposta dall’Inter contro la Real Sociedad sono da imputare alla gestione della linea mediana con Kristjan Asllani perno del gioco.

Le insidie erano dietro l’angolo, ciascuno dei nerazzurri era consapevole di ciò cui sarebbe andato incontro. Anche lo stesso mediano albanese, il quale non s’è perso d’animo e fino all’ultimo è stato preso in considerazione da Simone Inzaghi per prendere parte dal primo minuto alla sfida contro la sua ex squadra.

Empoli ed Inter si trovano faccia a faccia sul campo, ma non nascondono neppure intrecci di una certa rilevanza. Perché tra le file dei toscani spunta Tommaso Baldanzi, il fantasista e gioiello in ascesa che tutte le grandi squadra italiane bramano con determinazione. Anche la dirigenza nerazzurra lo ha seguito da vicino in passato e continua a tenerlo d’occhio con ammirazione, sapendo di potersi mostrare pronta a discutere degli eventuali scenari in cui un calciatore così dovesse tornare utile al progetto tecnico di Inzaghi.

Baldanzi all’Inter a fine stagione? Un sogno non troppo lontano

Lo stesso Baldanzi, del resto, sa che questa stagione potrebbe essere quella dell’esplosione mediatica. Condurla bene significherebbe avere un posto certo all’interno di qualche top club.

Che sia l’Inter l’indiziata principale? Potrebbe esserlo. Con qualche leggero aggiustamento tattico che gli permetta di spaziare in campo, un po’ come fatto da Henrikh Mkhitaryan. Convincere l’Empoli non sarebbe comunque una grandissima impresa, dietro il giusto prezzo che schizzerà senza dubbio oltre i 20 milioni di euro.

Da segnalare inoltre un altro talentino in ascesa: Jacopo Fazzini. Il classe 2003 ha conquistato la titolarità a suon di cavalcate a centrocampo, una zona del campo particolarmente cara ai nerazzurri. Funzionerebbe sia come mezz’ala che in qualità di mediano, pertanto una risorsa importante da non scartare affatto.