Frattesi: “Bravi a reggere il risultato. Ecco cosa servirà col Sassuolo”

Il centrocampista nerazzurro ha parlato al termine della gara con l’Empoli terminata 1-0 in favore dell’Inter. Le sue dichiarazioni

L’Inter continua la propria striscia di vittorie consecutive in campionato e si porta a 15 punti in classifica, in vetta in solitaria dunque.

E’ bastata la rete di Federico Dimarco per permettere agli ospiti di tornare a casa coi tre punti. Una buona prestazioni quella offerta complessivamente dai nerazzurri anche se, in fin dei conti, non poi chissà quanto eccezionale. Ciò che conta, però, è aver retto fino all’ultimo e aver portato a casa l’intera posta in palio, così come ammesso da Davide Frattesi, quest’oggi alla prima da titolare in nerazzurro.

Frattesi nel post gara: “Volevamo questa vittoria a tutti i costi. Col Sassuolo servirà lo stesso approccio”

Davide Frattesi, intercettato dai microfoni di ‘Inter Tv’ nel post gara di Empoli-Inter, ha parlato a proposito della prestazione fornita quest’oggi da parte dei nerazzurri e non solo.

“Eravamo consapevoli del fatto che non sarebbe stato facile. L’Empoli ha appena cambiato allenatore, ha zero punti in classifica e sapevamo che, quindi, avrebbe dato tutto. Volevamo, però, questa vittoria a tutti i costi” – esordisce.

“Oggi era troppo importante vincere, bisognava allungare sulle altre e lo abbiamo fatto. Siamo stati bravi a tenere il risultato. Sono contento di quanto sto facendo e ringrazio, perciò, tutti quanti per i tanti complimenti ricevuti. Bisogna continuare a crescere però e, fortunatamente, ho tanti grandi campioni davanti a me“.

Conclude infine: “Mercoledì troveremo difronte una squadra in salute come il Sassuolo che, tra l’altro, ha pure vinto ieri per 4-2 contro la Juventus. Sono in un gran bel periodo di forma e partiranno sicuramente forti. Noi, invece, dovremo essere bravi ad approcciare la partita nel modo giusto“.