Inter, cessione Zhang: filtra ancora quest’altra possibilità dal club

Nessuno conosce le reali intenzioni di Steven Zhang; il presidente è in Cina e, come suo stile, non risponde alle voci riguardanti una possibile cessione: ecco cosa filtra

Nei mesi scorsi, anche nel momento in cui si parlava insistentemente di un possibile interesse da parte del fondo Investcorp, Steven Zhang aveva lasciato intendere di voler rinunciare all’Inter. In pratica, il presidente nerazzurro non ha mai smesso di considerare possibile una strategia per rifinanziare il debito con Oaktree. Ed è ancora questa l’ipotesi più accreditata che trapela dal mondo Inter.

Da Steven Zhang, invece, non filtra alcun tipo di suggestione particolare. Il futuro societario dell’Inter è dunque ancora nebuloso. O meglio in bilico… Dopo l’articolo di TuttoSport firmato da Stefano Pasquino sulla comparsa improvvisa di un fondo mediorientale interessato a comprare il club, si è tornati anche a parlare del fondo del Barhain Investcorp, in cui confluiscono tantissimi capitali sauditi. È proprio Investcorp il potenziale acquirente?

Difficile dirlo, dato che dalla Cina non arrrivano neppure dei no comment. Non si sa neppure se la banca d’affari Raine Group abbia davvero recapitato (nella seconda parte del mese di agosto, secondo le indiscrezioni giornalistiche) a Suning un’offerta da più di un miliardo di euro (1,3 miliardi, sempre secondo TuttoSport).

Mohammed Al-Ardhi, presidente esecutivo di Investcorp, nel 2022 aveva confermato di avere interesse a investire nello sport, “soprattutto in società di calcio europee”. Queste a oggi le uniche informazioni di prima mano sulle possibili manovre del fondo.

Vendita dell’Inter, cosa filtra da Zhang

Fino alla primavera scorsa si diceva che Zhang stesse effettivamente cercando un compratore per 1,2 miliardi (il prezzo con cui Red Bird ha acquistato il Milan). Altre voci spiegavano poi che una simile valutazione fosse però percepita come eccessiva, cioè troppo alta, dal mercato internazionale, specie per un club indebitato come l’Inter…

Quale sarà dunque il futuro dell’Inter? Zhang venderà o rifinanzierà il debito con Oaktree? L’impressione è che Zhang non abbia ancora preso una decisione. Fino ad agosto puntava di certo a rifinanziare il debito, sfruttando i risultati positivi ottenuti dalla squadra in Champions e il progetto, per ora teorico, di costruzione dello stadio a Rozzano. Oggi, con la possibilità di un’offerta pari alle pretese iniziali di vendita, Zhang potrebbe ovviamente anche aver cambiato piano.

Quindi siamo di fronte a un vero e proprio bivio. Qualora l’offerta mediorientale fosse reale, Suning avrebbe pochi mesi per decidere cosa fare. La scadenza di maggio 2024 è sempre più vicina e segna il termine massimo per provare a rifinanziare il debito con il fondo americano Oaktree. L’alternativa, più conveniente sotto molti punti di vista, sarebbe quella di vendere subito la maggioranza del club.

Contano anche le velleità di Zhang. Il presidente cinese si è affezionato al mondo nerazzurro, inoltre potrebbe anche sperare in nuovi rilanci. Si dice anche che il gruppo Suning potrebbe già avere un piano per trovare un nuovo accordo con Oaktree. In pratica Zhang sarebbe fiducioso rispetto alla possibilità di un rifinanziamento.

Filtra poi l’ipotesi che Zhang possa voler chiudere in bellezza. Magari salutando Milano dopo aver regalato al club nerazzurro la seconda stella. Ma chi ci dice che un simile risultato non possa ingolosire Zhang junior e convincerlo a resistere al timone fino almeno al 2025 (anno del Mondiale per club)?

Resta da capire anche chi è che vuole comprare l’Inter. Nessuno conosce i dettagli sull’offerta e per ora è possibile parlare solo di ipotetici scenari non confermati da alcuna notizia ufficiale.

Indiscrezioni, inciuci, soffiate e spifferi non dicono a oggi nulla di concreto. C’è chi tira in ballo fondi arabi respinti dalla Premier e chi invece punta su un ritorno di fiamma da parte di Investcorp. Per capire qualcosa in più sulla situazione c’è innanzitutto bisogno di maggiori dettagli. Almeno da parte del possibile compratore o dal Raine Group.

Il quotidiano Iqtisad Al Sharq avrebbe intanto contattato la Investcorp per avere conferme sulle informazioni diffuse dalla stampa italiana. “Non confermiamo né smentiamo la notizia”, hanno risposto gli interessati.