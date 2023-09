Leao e il like contro l’Inter. Poi fa un’ammissione

L’attuale numero 10 del Milan ha deciso di schierarsi apertamente contro i propri cugini rivali. Tra le tante cose, ecco cos’altro ha detto sull’Euroderby e non solo

Rafael Leao, attuale numero 10 del Milan e in questo momento vero e proprio uomo simbolo del ‘Diavolo’, ha già inaugurato la sua nuova stagione nel migliore dei modi.

Già 3 le reti e 2 gli assist messi a referto dal portoghese in appena 6 gare complessive. Lo abbiamo già anticipato: Giroud a parte, la stella ex Lille è da considerarsi, al giorno d’oggi, il principale punto di forza della formazione di Stefano Pioli.

Oltre a far parlare di sé sul campo, Rafael Leao è sempre e comunque riuscito nell’intento di far finire il proprio nome sulla bocca di tanti anche in virtù di ciò che accade all’interno del mondo dei social. Ad esempio, musica a parte (in tanti sono, infatti, a conoscenza del fatto che il classe ’99 abbia scritto in passato una propria canzone) l’attuale numero 10 del Milan si è sempre mostrato attivissimo su qualsiasi tipo di piattaforma online e, non a caso, è proprio ciò che è accaduto anche questa volta.

Pagina milanista si schiera contro il gol di Dimarco: spunta il like di Leao su Twitter

A detta di molti tifosi milanisti, il gol di Federico Dimarco in Empoli-Inter non sarebbe dovuto essere convalidato.

Tra i tanti tweet spopolati sul web, compare quello di una pagina milanista lamentatasi a sua volta della posizione in fuorigioco di Alessandro Bastoni (giudicata del tutto influente) sul gol del laterale numero 32 dell’Inter.

Un episodio simile, era già accaduto in occasione del derby di ritorno di Coppa Italia – andato in scena nello scorso anno – sul gol di Ismael Bennacer (in quel caso la rete venne, però, annullata ed è stato proprio questo a far scattare l’ira dei tifosi del Milan per l’episodio di ieri).

A scatenare altre polemiche, come già anticipato, è stato proprio il like di Rafael Leao spuntato nel medesimo tweet: lo stesso Leao che è poi tornato a parlare a proposito dell’Euroderby della passata stagione.

Leao non si nasconde: “Inter nettamente superiore nell’Euroderby”

Rafael Leao, una volta intervenuto ai microfoni di ‘GQ Portugal’, ha avuto tempo e modo di soffermarsi su diversi temi: uno di questi riguardante proprio l’Euroderby andato in scena nella passata stagione fra Inter e Milan.

“L’Inter è stata nettamente superiore in quella circostanza. Anche vero, però, che noi eravamo pieni di assenze” – esordisce.

“Hanno una squadra molto completa, sia nell’undici titolare che in panchina, e credo che questo abbia abbondantemente fatto la differenza nelle due partite”.

Conclude infine: “Il mio sogno? Vincere una Champions. Presto il Milan tornerà a farlo, ne sono sicuro”.