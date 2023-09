Balotelli e il clamoroso ritorno all’Inter: annuncio a Tv Play

Il centravanti ‘made in Italy’ dice tutto a proposito di una sua presunta avventura 2.0 assieme ai nerazzurri. Tra i tanti temi trattati c’è anche un tesserato Inter

Mario Balotelli, fresco d’addio anticipato dal Sion, ha abbracciato a metà settembre una nuova esperienza assieme all’Adana Demirspor.

Così facendo, il classe ’90 è passato dalla Svizzera alla Turchia: campionato in cui vanta ancora zero presenze, sino a questo momento, ma in cui è pronto a lasciare il segno. In tanti, in questi ultimi tempi, hanno ipotizzato un suo presunto ritorno in Italia tanto da domandarlo in prima persona al calciatore stesso.

E’, non a caso, quanto accaduto nelle scorse ore ai colleghi di ‘Tv Play’: personale lavorativo che ha fatto presente tale questione a Mario Balotelli. E indovinate un po’ quale squadra è finita per trovarsi coinvolta nel medesimo argomento.

Balotelli a Tv Play: “Io all’Inter? No grazie, sto bene all’Adana Demirspor. Su Arnautovic…”

Mario Balotelli, attuale centravanti dell’Adana Demirspor, ha parlato a ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play a proposito di un suo presunto ritorno all’Inter e non solo.

“L’Inter può vincere lo Scudetto quest’anno. Rispetto a Juventus e Milan, la vedo molto più avanti in questo momento. Stanno sicuramente meglio, sono ben messi in campo e sia qualitativamente che numericamente sono superiori” – esordisce.

“Cosa penso di Arnautovic? Marko è fortissimo, è davvero un buon acquisto per l’Inter. Gli auguro di ritornare il più presto possibile, di segnare un sacco di gol e di fare il jolly per la propria squadra. Non è affatto facile rimpiazzare Dzeko”.

Prosegue poi: “E’ un fenomeno. Ho giocato assieme a lui ed è davvero un giocatore vero. Com’è perdere un derby? Ne ho perso uno per 1-0, è molto brutto. La reazione del Milan dopo il 5-1 non è stata affatto scontata, hanno dato una buonissima risposta”.

Conclude infine: “Inzaghi? Non lo conosco bene ma mi sta simpatico. Io all’Inter per fare il quarto attaccante? Gioco all’Adana, sto bene qua“.