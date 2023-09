Da Berardi all’ex Pinamonti: il focus sull’incognita Sassuolo

Focus sulla prossima avversaria dell’Inter in campionato dopo la vittoria decisa ai danni della Juventus nell’ultima uscita ufficiale, occhi su due grossi profili nella rosa neroverde

Voltata la pagina Empoli, l’Inter torna fra le mura amiche dello Stadio San Siro di Milano per affrontare il Sassuolo nel primo degli incontri infrasettimanali di questa lunghissima stagione sportiva.

I nerazzurri sono un cliente ostico per molte, ma l’avvio di stagione della squadra di Alessio Dionisi non è stata delle migliori: tre sconfitte in cinque partite complessive contornano le due recenti vittorie, nella speranza che possa essere un segno di ripresa evidente e la possibilità di sganciamento dalla parte centrale della classifica.

Il Sassuolo è stato, nello specifico, l’anti-Juventus per eccellenza. Complice una gara non buona da parte degli uomini di Massimiliano Allegri, il reparto offensivo a disposizione di Dionisi ha dato il meglio di sé offrendo grandi spunti di riflessione sulla prossima avversaria. L’Inter dovrà infatti fare particolare attenzione alla spinta offensiva di un ritrovato Domenico Berardi e il buon inizio di stagione di Andrea Pinamonti, grande ex della sfida.

Berardi-Pinamonti, tandem offensivo da arginare

Nonostante l’avvio al di sotto delle aspettative, il Sassuolo vanta di un reparto offensivo importante. Il capitano Berardi ha già messo a segno tre reti in questa stagione, mentre Pinamonti non poteva sperare in una partenza migliore: quattro reti e Inter nel mirino per fare la prova del nove contro la sua ex squadra.

Ci sarà da lavorare per la difesa nerazzurra, con gli esterni che saranno costretti ad abbassarsi maggiormente in fase di non possesso per non lasciare i braccetti scoperti lungo le proprie zone di competenza e favorire l’incursione delle ali avversarie. Tatticamente, in ogni caso, l’Inter appare ben attrezzata e motivata a fare la propria partita. Non sarà comunque una sfida semplice per via della voglia da parte degli emiliani di invertire definitivamente il trend.