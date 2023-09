DIRETTA Serie A, Inter-Sassuolo: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Sassuolo di Diosini nella sesta giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter riceve il Sassuolo allo stadio Giuseppe Meazza in una partita valida come turno infrasettimanale della sesta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due squadre che arrivano da un successo nel week end che sarà diretto dall’arbitro Massimi della sezione di Termoli.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, che vengono dalla vittoria contro l’Empoli di domenica che li ha mantenuti al primo posto della classifica a punteggio pieno, vanno alla ricerca del sesto successo di fila per allungare la serie e rafforzare la propria candidatura allo scudetto. Dall’altro i neroverdi di Alessio Dionisi, che a loro volta sono reduci dalla bella vittoria contro la Juventus, puntano ad un altro risultato di prestigio per portarsi a ridosso della zona coppe europee. La gara sarà trasmessa in tv, su tablet e smartphone in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. La passata stagione i meneghini si imposero con il risultato di 4-2 grazie alla doppietta di Lukaku, alla rete di Lautaro Martinez e ad un autogol. Interlive.it vi offre il big match di San Siro live in tempo reale.